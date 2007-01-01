Калужские колледжи проведут единый день открытых дверей

Он состоится 19 октября, сообщили в правительстве области.

Наш регион присоединится к 79 другим по всей стране в рамках федерального проекта «Профессионалитет».

Школьники 8-11 классов и их родители увидят, как проводится обучение для 24 отраслей экономики.

В Калуге 19 октября с 10:00 посетителей ждут на Новослободской, 31, Грабцевском шоссе, 126, Терепецкой, 10 и Ленина, 23.

В Обнинске день открытых дверей пройдет на Самсоновском проезде, 8.

В Людиново - на улице Фокина, 55.

В Сосенском - на пер. Школьном, 1 а.