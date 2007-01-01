Калужские колледжи проведут единый день открытых дверей
Он состоится 19 октября, сообщили в правительстве области.
Наш регион присоединится к 79 другим по всей стране в рамках федерального проекта «Профессионалитет».
Школьники 8-11 классов и их родители увидят, как проводится обучение для 24 отраслей экономики.
В Калуге 19 октября с 10:00 посетителей ждут на Новослободской, 31, Грабцевском шоссе, 126, Терепецкой, 10 и Ленина, 23.
В Обнинске день открытых дверей пройдет на Самсоновском проезде, 8.
В Людиново - на улице Фокина, 55.
В Сосенском - на пер. Школьном, 1 а.
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