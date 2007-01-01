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Туристическое снаряжение закупили для учеников школы №2 Тарусы

Дмитрий Ивьев

Оно появилось в учебном заведении в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», рассказали 15 октября в правительстве Калужской области.

Дмитрий Ивьев 384 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники