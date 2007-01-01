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Образование

Туристическое снаряжение закупили для учеников школы №2 Тарусы

Оно появилось в учебном заведении в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», рассказали 15 октября в правительстве Калужской области.
Дмитрий Ивьев
11:59 сегодня
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Среди снаряжения есть рюкзаки, палатки, тент, спальники, коврики и квадрокоптер.

Это все уже использовалось на сборах.

Дети из Тарусы также побывали на празднике в Калуге, приуроченном ко Всемирному дню туризма.

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