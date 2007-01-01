Большинство калужан выступило против уменьшения срока обучения в школах

Недавно с такой идеей выступал помощник президента России Владимир Мединский. По его словам, 11 лет в школе – непозволительная роскошь.

Однако, как показал опрос сервиса SuperJob, в Калуге не согласны с Мединским. Против сокращения выступило 59% опрошенных.

Больше всего таких людей среди калужан в возрасте от 35 до 44 лет – 62%.

Поддержали Мединского 29%. Некоторые из них пояснили, что один или два года в школе лишние.

12% калужан затруднились с ответом.

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