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Главная Новости Образование Большинство калужан выступило против уменьшения срока обучения в школах
Новость дня Образование

Большинство калужан выступило против уменьшения срока обучения в школах

Недавно с такой идеей выступал помощник президента России Владимир Мединский. По его словам, 11 лет в школе – непозволительная роскошь.
Дмитрий Ивьев
08:43 сегодня
0 449
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Однако, как показал опрос сервиса SuperJob, в Калуге не согласны с Мединским. Против сокращения выступило 59% опрошенных.

Больше всего таких людей среди калужан в возрасте от 35 до 44 лет – 62%.

Поддержали Мединского 29%. Некоторые из них пояснили, что один или два года в школе лишние.

12% калужан затруднились с ответом.

А что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях!

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Лента комментариев
Александр KU

97 и 95 обратите внимание на эти маршруты. Забиты в любое время суток. И почему забыли про обязательства депутатам ездить на общественном транспорте? В таких условиях не хочется??? В Санкт-Петербурге проезд 40 рублей. У нас 35. Почему отношения как к скотам???

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Уважаемая редакция и городская управа вам

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А что так - не поделился с кем надо?.

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mrTJohn

Включают отопление в жару оборотни в оранжевых телогрейках. )))

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17:57 07.10
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andrey3559

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17:10 07.10
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Сега

Подумали бы своей головой, на улице +18, какое отопление, у себя в коттедже включите отопление и потейте, а нам ненадо отопление.

...
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16:21 07.10
3 3881
mrTJohn

Сидят рабочие на аллее Платова в телефоне смотрят видео

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