Калужанин участвует в детской программе Менделеевского съезда в «Сириусе»

Наш регион представляет Андрей Хрусталев, рассказали 3 октября в Центре одаренных детей Калужской области.

Он прошел сложный отбор. На съезд попали только 34 человека из 1400 претендентов.

Их ждут теоретические и практические занятия по химии.

Андрей рассказал, что очень хотел попасть в «Сириус», поэтому на каждом этапе отбора старался набрать максимальное количество баллов.