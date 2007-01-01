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Образование

Калужанин участвует в детской программе Менделеевского съезда в «Сириусе»

Наш регион представляет Андрей Хрусталев, рассказали 3 октября в Центре одаренных детей Калужской области.
Дмитрий Ивьев
12:30 сегодня
0 252
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Он прошел сложный отбор. На съезд попали только 34 человека из 1400 претендентов.

Их ждут теоретические и практические занятия по химии.

Андрей рассказал, что очень хотел попасть в «Сириус», поэтому на каждом этапе отбора старался набрать максимальное количество баллов.

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