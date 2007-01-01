В Калуге увеличили количество рабочих на стройке школы на улице Комфортной
Изменения произошли в первые дни октября, сообщил министр образования и науки региона Александр Аникеев.
- В течение октября планируем существенно увеличить темпы работ, - заявил он.
Аникеев подчеркнул, что ведет особый контроль за этим объектом.
Ранее на низкие темпы работ жаловались жители Правобережья, у которых из окна видна стройплощадка.
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