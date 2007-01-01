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Образование

В Калуге увеличили количество рабочих на стройке школы на улице Комфортной

Изменения произошли в первые дни октября, сообщил министр образования и науки региона Александр Аникеев.
Дмитрий Ивьев
12:54 сегодня
1 382
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- В течение октября планируем существенно увеличить темпы работ, - заявил он.

Аникеев подчеркнул, что ведет особый контроль за этим объектом.

Ранее на низкие темпы работ жаловались жители Правобережья, у которых из окна видна стройплощадка.

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калужская область
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Всего: 1 комментарий
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Лента комментариев
ecilop

это новость ради новости

...
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ecilop

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3 1825
ecilop

а где учителей то найдете в эту школу?????

...
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14:05 сегодня
1 368
ecilop

"сильное"и "стильное" решение вопроса

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ecilop

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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

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5 2164
Белый Орёл

Да уж коробка - это круто😀

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13:42 сегодня
7 1379
Василёк

так крематорий обещали открыть первого апреля ? что случилось ? Забыли спросить ?

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1 575
Василёк

где-то плачут огарева, пролетарская и чижевского, на которых ремонт идет третий год.

...
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13:15 сегодня
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