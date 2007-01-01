Класс-музей появился в Шлипповской школе

По программе школьных инициатив его создали в Сухиничском районе, рассказала глава министерства финансов области Валентина Авдеева.

Для музея реконструировали кабинет истории.

Там теперь на стендах представлены разные периоды истории страны.

Также в кабинете обновили мебель.

Работы обошлись в 490 тысяч рублей. Из них 466 выделили из бюджета области.