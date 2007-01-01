Класс-музей появился в Шлипповской школе
По программе школьных инициатив его создали в Сухиничском районе, рассказала глава министерства финансов области Валентина Авдеева.
Для музея реконструировали кабинет истории.
Там теперь на стендах представлены разные периоды истории страны.
Также в кабинете обновили мебель.
Работы обошлись в 490 тысяч рублей. Из них 466 выделили из бюджета области.
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Лента комментариев
mrTJohn
Как бы уместны на площади Победы и Мира были бы подземные переходы. Ежемесячно здесь нас радуют новостями, какие огромные суммы штрафов собрали с нерадивых водителей, на эти деньги уже за пол года, наверное можно было бы нарыть переходов, вместо металлического ограждения, картонной коробки и сигнальной ленты....
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