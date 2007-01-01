+19...+20 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Образование Класс-музей появился в Шлипповской школе
Образование

Класс-музей появился в Шлипповской школе

По программе школьных инициатив его создали в Сухиничском районе, рассказала глава министерства финансов области Валентина Авдеева.
Дмитрий Ивьев
09:45 сегодня
0 81
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Для музея реконструировали кабинет истории.

Там теперь на стендах представлены разные периоды истории страны.

Также в кабинете обновили мебель.

Работы обошлись в 490 тысяч рублей. Из них 466 выделили из бюджета области.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

В последнее время у нас идёт настоящая "охота" на велосипедистов. За 8 месяцев 2024 года только зарегистрованных 40 наездов на велосипедистов. 

...
Происшествия
В Калуге насмерть сбили велосипедиста
11:42 сегодня
2 2520
mrTJohn

Живем как в сказке. Чем дальше, тем страшнее. В министры обороны берут экономистов, в замгубернаторы полковников, в сенаторы охранников. Так что, власть не дает нам никакой надежды на просвет и улучшение жизни.

...
Общество
Путин рассказал о скором назначении нового замгубернатора Калужской области
11:39 сегодня
1 1037
Василёк

а древесину, под шумок, продавать ?

...
Благоустройство
В Калуге спилят деревья на улице Степана Разина
11:22 сегодня
2 766
Провинциал

"Комфортная среда"🤣

...
Авто и транспорт
В Калуге проблемный переход обезопасили коробкой и сигнальной лентой
10:50 сегодня
3 815
mrTJohn

Как бы уместны на площади Победы и Мира были бы подземные переходы. Ежемесячно здесь нас радуют новостями, какие огромные суммы штрафов собрали с нерадивых водителей, на эти деньги уже за пол года, наверное можно было бы нарыть переходов, вместо металлического ограждения, картонной коробки и сигнальной ленты.

...
Авто и транспорт
В Калуге проблемный переход обезопасили коробкой и сигнальной лентой
10:25 сегодня
3 815
SergeyKLG

А пробки как были, так и остались!

...
Авто и транспорт
В Калуге проблемный переход обезопасили коробкой и сигнальной лентой
09:52 сегодня
3 815
нико

Да ,медведи есть и такие как ты.)))

...
Статьи, аналитика, репортажи
Похитителем кенгурят в Калужской области оказался карлик: одно животное погибло
09:17 сегодня
2 1969
Meshootka

"Там будут удалять сухие и аварийные посадки". Читай - спилят всё.

...
Благоустройство
В Калуге спилят деревья на улице Степана Разина
09:01 сегодня
2 766
100proof

Новая разметка наносится в рамках расширения платного парковочного пространства. Скоро запуск. Следите за новостями и обращайте внимание на дорожные знаки.

...
Авто и транспорт
В Калуге организовали новую парковку на улице Достоевского
08:55 сегодня
4 2059
shurup

Там что, парковочных мест не хватало?

...
Авто и транспорт
В Калуге организовали новую парковку на улице Достоевского
08:17 сегодня
4 2059
Афиша
Спектакли и оперы: что приготовили для калужан в ближайшую неделю
Новости компаний
eyJpdiI6IkY0b0JkNmlnVGF3R3YyaGRSR05vMlE9PSIsInZhbHVlIjoiOURBcTRIWTVzaTFOWUgxVVJzSFlhTEJYbmRUY2hjVXBYVWtXNXk1Z1RBc3JJYTlRcmdBY1BJdCtVTEhRYjZhSSt4VlV4NGpNay9Zc3FweHhNY1BIUXB5bUJMaHkzUEM0WkZGOUNiZ3RtTnVGaEFoekpFLzBhTXdlbi9nS0RiRHExVmFHOG9CZTBpUU1mVDlBSnNyUEwvREpGODF2eDhvU29HcWw4TnAvL0kzQmw2REFuZjFNSGU0a3JIaloyVTQ2bDBJY1dCUW1obCtXeUIzbkRnREZxbiszQ05iQllkU1NVUFg3YkdFMkVGWThvcGVmSTR2S09MZElGYmtWWXluc242T0JBdVRRQ05jUytBcUV0dktZc3J1S0c1c1hzaWJEYzh6VzhHNDNQNGhudnpFaTNPNG5aZmpQcmloaFVIdTNra0FLMHRJZklCSWxQdHZ0bXoxZFllK2lJQnJ1WXdQVVROc2lrcUtLZ1VjTEUzc0U3dEtMMUtmOEtlNWpwWHdkSXF1SlJPT0lnM1YxZTZwUnRTdFUyQ0FMeG95K1RJbE8vZ3REUVJubXpKeU0wbUR4cllkVGttMko4TlhqRFB5OFpFT05rVE9DMWwwUzdHM2Nkdk1BRzFQWTdiS3RrZjVTeHFBVHpqdTBEUUx5Vm4vWCtrbmZqYkpxUDB6Qlo5K1VXbmdjR000L0E5clhvZllEa3ZPeUlRbDFxQkYzRlQ5YmN0VFlKYUdIWXNnSjcza0U0dGhrZHhSZ205SzZnSXJuVGhCc1JkKzZmVm5MVkxtcmswdTRzYmJCUTZjaFRhUU5xRnJMQUx6WlhwMDZPSVFwUkxJaFRaSzFneWYrNVR0aiIsIm1hYyI6IjQ4N2RiMzJjOWYyZjU2ZjY0M2YwOWFjMzc1ZTQ2MjhjYTM5MzMwMWIxOWZkZDBmZTVlMTY2NTZkY2U3NzEwNGQiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6Im1taFZkSm1JWjN3WjlpU2RLV0oyM3c9PSIsInZhbHVlIjoiQUFvMk4rNHNmbzFRaXBXZHlkUXFzd2pTQTVOWjF1VUNPYnMzL3RNb25pbzJocUJWdU5ET3VyYTBEWi9BY3pUbHNmb21wSTNBSHZTb3BEdmM4aHM3VlJ6OUtTeWJuOUNUN1l0bkVkM1FCUzhsazdoc2w3ZUU3MW56MnFVR0M3Y2lUcENvOW05aXNTNTlDamt2b1MwQkVOa1lEeXFXdzdndEsvdncwb2hFSmNnU0hua1g0Z0VFbFY0U1FpNDVQSmYzalJ5Wm9FQU1QUFlFK1h2MG81Yk5YaEF2OHBxUlgwK1B0Z283YVFvRWRSYkVFSmY2ejFtUmNkMHhLeGJEVUhuUVJULzFjY0xzUzBjZTVGV0luRXNVUmJnK0V6aFltZEdmMGFQck0xbXQ3WXF1MUorSHJLR2lMZy9XY3o0RVVlMWJoTzBoWmNBUkVtbGxqMTl4aU1iRWgvUWoyWmxRTHRKOUFqd2dpSFBDV1JxOTlTQUMvZCsvSldwbUxORkZTaWlGYVZLQzVPSUVPVExsUkFFd1FpcmJuVElGNTlIYVdtYnI2MVF4YjhQSHhKM1ljYm1zNXZ0YmtZUFlXYW1sbFd6UCIsIm1hYyI6ImRjOGM2NjliMjdiNjgyNTg5OTEyYzg3YTAyMThkOTZlNTNhOWZkNTdkMGUyY2M1NDUzNTBjMzdiNDdmNzlkOTgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+