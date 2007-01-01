В Малоярославце открылась обновленная школа искусств
Торжественная церемония прошла 2 октября, сообщили глава администрации района Вячеслав Парфенов.
Капитальный ремонт в здании 1965 года постройки прошел в рамках нацпроекта «Культура».
Обновлены фасад, кровлю, полы, перекрытия и перегородки.
Смонтирована также дополнительная система шумоизоляции.
Воспитанники и педагоги сами расписали стены в фойе и холле второго этажа.
Капитальный ремонт обошелся примерно в 35 миллионов рублей.
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