+13...+14 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Образование В Малоярославце открылась обновленная школа искусств
Образование

В Малоярославце открылась обновленная школа искусств

Торжественная церемония прошла 2 октября, сообщили глава администрации района Вячеслав Парфенов.
Дмитрий Ивьев
17:00 сегодня
0 154
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Капитальный ремонт в здании 1965 года постройки прошел в рамках нацпроекта «Культура».

Обновлены фасад, кровлю, полы, перекрытия и перегородки.

Смонтирована также дополнительная система шумоизоляции.

Воспитанники и педагоги сами расписали стены в фойе и холле второго этажа.

Капитальный ремонт обошелся примерно в 35 миллионов рублей.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
1 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
Alexandr Seva

Теперь жутко не удобно ездить. Некоторые половину машины оставляют на проезжей части.

...
Авто и транспорт
В Калуге организовали новую парковку на улице Достоевского
16:10 сегодня
1 1068
best85

В таком случае в "морге среди своих" возмущаться придётся и про ПДД ,и зачем их знать. Инспектору без разницы кого оформлять.

...
Происшествия
В Калужской области сбили 40 велосипедистов
14:33 сегодня
7 1742
best85

По мне хоть ведро одень и свечку держи на всякий случай, на проезжей части каждый участник дорожного движения должен себя обозначить.

...
Происшествия
В Калужской области сбили 40 велосипедистов
14:30 сегодня
7 1742
КаПеПа

автомобилисты паркуются где и как попало, пешеходы идут где хотят, классика...

...
Авто и транспорт
В Калуге люди продолжают бежать под машины на ликвидированном пешеходном переходе
13:41 сегодня
5 2583
йЮкея

реально смешно, всего 200 чел))) а где остальные то?

...
Общество
В Калуге призовут в армию более 200 человек
12:49 сегодня
1 612
mrTJohn

Англичанка, очевидно.

...
Авто и транспорт
В Калуге женщину оштрафовали по видео в телеграме
12:29 сегодня
1 931
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Это какая-то аномалия, потому что:

...
Общество
В Калуге яблоня зацвела в октябре
11:01 сегодня
1 551
Василёк

интресно, если автору заголовка волосы обрезать по пятки - он тоже это стрижкой назовет ?

...
Авто и транспорт
Движение на улице Кутузова в Калуге остановилось из-за обрезки деревьев
10:49 сегодня
1 798
Василёк

"разбитая жизнь водителя" - эпитет достойный кп40

...
Авто и транспорт
В Калуге люди продолжают бежать под машины на ликвидированном пешеходном переходе
10:46 сегодня
5 2583
megathrone

Странный вопрос... Переход мешал там проезжать, т.к. из-за бесконечного потока пешеходов машины скапливались на коротком отрезке дороги и был постоянный затор на перекрестке.

...
Авто и транспорт
В Калуге люди продолжают бежать под машины на ликвидированном пешеходном переходе
10:45 сегодня
5 2583
Афиша
Спектакли и оперы: что приготовили для калужан в ближайшую неделю
Новости компаний
eyJpdiI6InY4N3dlOE8vc05NWTE3VHFmMUx2K0E9PSIsInZhbHVlIjoiUldWeWRTZGNNVnhoR3paMTQ1bHNqbXlLYWhJSm1nQXBKZU9uSC91TGQwdWFtVXhUYndISEtLQi8wVkJDY1JRODM5YlNkY1g3WU1qT0NDVDJ0UEZsd21xMzhKL3ZXbnYwK0hncGwrc2FBQnBCNnJ4NTZGdTNLczFNYkIxbWJRV0trL2ZlWVRUN3JCVVp5S29pd1N3WHd3NWxReGtKa2Z2bFZJaHNuS205eFEvZE5yT3RsaW5IK1VLR1pjWm9WSUhmOXJ1YWJVWlVhSmlYb3VqRVY1Nm5iWGJOWmo2R1F2elBUOUtvbW1oSCtzTzVxVCtxQUFTbG1zWitKZjgyTEVFSlBYRkxDd2tGZjI4SHdOUitYN2J0VG5iclFqNzgxckFFZVh2ZnR0WVRXc0JuOVVJMy9XOE56ZzR3MExGYndOQzB2SGl0eGtXYTArREJtRTgrL0ZFWGJYOGJiL2YzdjhUOUpySHJrZnVqaXhvazZoWHo5Q3Y3aVBNaFBpZVNPRlNWYTBBTlgvcWV5YUZaV1hORHhrcnVRUXplT1dTcHN0NVM3dTE1OUhFS0dzVm5Fc1d0OG5pQnFSRU9yL3Y5Q0xYYW5DNVZEV1lkZ2FnaHhtME5IWW1ydDJWOEliWGRWY1ZGajMyVnViempOQ2w2MEgzVTRrdEdVb29JQklqYmx5bG9XQ0VNWEhjd0FONWNrOUlqdUpVemlWS2RIc1h3d05wZ3ZiNThEMVd1QVQzYzlGRXdQQStrcUI5Yk5hL2s5UGt2RlNMd2JiYjc0QWpaUmI1UE5aSDdnUER5ZTAxbWtXTGg0Vkp4YU9CM2VqMjhkRG9abE5sc1hveEVDd0xoY21oNCIsIm1hYyI6IjQ0NjE1YzYyZjZhMTA3YmY0YzkzMWZiZTA3NmFiNTZjYTEyZjBkYjQ5MjQ3YzMzNjdhY2Y3ODcxY2NiYWMwZTYiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IjRTU09NR0VaOXJNeG5DUnpTenEza0E9PSIsInZhbHVlIjoiYkZyelFJTGxpOXlXTTlwWmc4cllkbjRFbFZtaVpqMTJNbHVzdFo2Qjd0aVV0V0dDMEVhQ282TTdLVTVQcEdXWjhBUGhiYzNuS0lMYlkzTXJQV3UyamNpVUp6YXNhQ3crbjdZL0c2aDFkM3RvTHJaZFZZbUc2bVl0UGhVOHdVU2hhNVFjaWdvOGVtQUlSK2NFdUdIaVZSSXRlVHBRbDA4M1ZlcDRNRCtEWnRyUmxOZlZ5WEZ3alFzM0lNVU9UeUo0YTN5dXZ3VDFBT3pGUmdiUjFjU3NnZXVwQUhTOTRDSDNZVXFzTlozODFrNUk0N0l0U2JEN1ltRjl5am4vV0l3YjZHZzV5S29FUzhHV1VFMytLR2dVc2ZtWStOb2tqSFJQR0JUTHNua0FsL3hOTE5uMUJRSnd4aEsxOU4rdEQxUVFaSWxzbDJRVXNiWC9PR2h1R3NLMHZuSEpOcDc4UDhQZGY5U0gvNDRFc1l6eVFBME1uU0ZWYmxLV0NKRVhlU000K3I0OG9zM1BVR1N3MHZBMWZYNXArZ3dyRFZKSkJmZXBlSldJZVhBbG5EWEhrVVprZ1l0RzR4T2FJbXJDRUhPVSIsIm1hYyI6IjM0ZGQ3MzQ3OWM3MWFiYTQ5ZjMyMmU0Y2IyMTE1NTQ1YjQwNjdjOWE2MmFhOGNkZjNhNWUwYmYyZTU5YWM2NjUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+