В Малоярославце открылась обновленная школа искусств

Торжественная церемония прошла 2 октября, сообщили глава администрации района Вячеслав Парфенов.

Капитальный ремонт в здании 1965 года постройки прошел в рамках нацпроекта «Культура».

Обновлены фасад, кровлю, полы, перекрытия и перегородки.

Смонтирована также дополнительная система шумоизоляции.

Воспитанники и педагоги сами расписали стены в фойе и холле второго этажа.

Капитальный ремонт обошелся примерно в 35 миллионов рублей.