Калужские школьники попробуют различные профессии

Для старшеклассников подготовили занятия по 165 профессиям, рассказали 2 октября в правительстве региона.

Проект «Билет будущего» реализуется в рамках нацпроекта «Образование».

Для учеников школ будут доступны 19 площадок, где можно будет примериться к профессиям.

Профориентационные пробы пройдут с 9 октября по 25 ноября. Ожидается, что в них поучаствует около 8500 детей.

Как отметил министр образования и науки региона Александр Аникеев, это ключевой этап в выборе жизненного пути для школьников.