Калужские школьники попробуют различные профессии
Для старшеклассников подготовили занятия по 165 профессиям, рассказали 2 октября в правительстве региона.
Проект «Билет будущего» реализуется в рамках нацпроекта «Образование».
Для учеников школ будут доступны 19 площадок, где можно будет примериться к профессиям.
Профориентационные пробы пройдут с 9 октября по 25 ноября. Ожидается, что в них поучаствует около 8500 детей.
Как отметил министр образования и науки региона Александр Аникеев, это ключевой этап в выборе жизненного пути для школьников.
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