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Образование

Калужские школьники попробуют различные профессии

Для старшеклассников подготовили занятия по 165 профессиям, рассказали 2 октября в правительстве региона.
Дмитрий Ивьев
14:44 сегодня
0 169
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Проект «Билет будущего» реализуется в рамках нацпроекта «Образование».

Для учеников школ будут доступны 19 площадок, где можно будет примериться к профессиям.

Профориентационные пробы пройдут с 9 октября по 25 ноября. Ожидается, что в них поучаствует около 8500 детей.

Как отметил министр образования и науки региона Александр Аникеев, это ключевой этап в выборе жизненного пути для школьников.

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Лента комментариев
best85

В таком случае в "морге среди своих" возмущаться придётся и про ПДД ,и зачем их знать. Инспектору без разницы кого оформлять.

...
Происшествия
В Калужской области сбили 40 велосипедистов
14:33 сегодня
7 1656
best85

По мне хоть ведро одень и свечку держи на всякий случай, на проезжей части каждый участник дорожного движения должен себя обозначить.

...
Происшествия
В Калужской области сбили 40 велосипедистов
14:30 сегодня
7 1656
КаПеПа

автомобилисты паркуются где и как попало, пешеходы идут где хотят, классика...

...
Авто и транспорт
В Калуге люди продолжают бежать под машины на ликвидированном пешеходном переходе
13:41 сегодня
5 2441
йЮкея

реально смешно, всего 200 чел))) а где остальные то?

...
Общество
В Калуге призовут в армию более 200 человек
12:49 сегодня
1 502
mrTJohn

Англичанка, очевидно.

...
Авто и транспорт
В Калуге женщину оштрафовали по видео в телеграме
12:29 сегодня
1 842
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Это какая-то аномалия, потому что:

...
Общество
В Калуге яблоня зацвела в октябре
11:01 сегодня
1 467
Василёк

интресно, если автору заголовка волосы обрезать по пятки - он тоже это стрижкой назовет ?

...
Авто и транспорт
Движение на улице Кутузова в Калуге остановилось из-за обрезки деревьев
10:49 сегодня
1 704
Василёк

"разбитая жизнь водителя" - эпитет достойный кп40

...
Авто и транспорт
В Калуге люди продолжают бежать под машины на ликвидированном пешеходном переходе
10:46 сегодня
5 2441
megathrone

Странный вопрос... Переход мешал там проезжать, т.к. из-за бесконечного потока пешеходов машины скапливались на коротком отрезке дороги и был постоянный затор на перекрестке.

...
Авто и транспорт
В Калуге люди продолжают бежать под машины на ликвидированном пешеходном переходе
10:45 сегодня
5 2441
Василёк

аномальная вода в калужской пустыне

...
Авто и транспорт
В Калуге вода размывает Северный обход
10:37 сегодня
1 4494
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