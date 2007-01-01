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Образование

Шапша поздравил калужан с Днем среднего профессионального образования

Этот праздник учрежден в 2022 году.
Дмитрий Ивьев
14:18 сегодня
0 159
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Этот праздник учрежден в 2022 году.

Губернатор Калужской области поблагодарил педагогов, мастеров производственного обучения и наставников за профессионализм, энтузиазм и преданность делу.

Он отметил, что в нашем регионе все больше школьников выбирает учебу в техникумах и колледжах.

Самыми популярными направлениями в нынешнем году стали беспилотники, строительство, машиностроение, программирование, лечебное и сестринское дело.

Шапша рассказал, что в ближайшие годы промышленности Калужской области понадобится около 50 тысяч специалистов.

В Федеральном технопарке уже прошли обучение больше 5 000 преподавателей колледжей из разных регионов.

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Лента комментариев
best85

В таком случае в "морге среди своих" возмущаться придётся и про ПДД ,и зачем их знать. Инспектору без разницы кого оформлять.

...
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14:33 сегодня
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best85

По мне хоть ведро одень и свечку держи на всякий случай, на проезжей части каждый участник дорожного движения должен себя обозначить.

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14:30 сегодня
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КаПеПа

автомобилисты паркуются где и как попало, пешеходы идут где хотят, классика...

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йЮкея

реально смешно, всего 200 чел))) а где остальные то?

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mrTJohn

Англичанка, очевидно.

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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Это какая-то аномалия, потому что:

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Василёк

интресно, если автору заголовка волосы обрезать по пятки - он тоже это стрижкой назовет ?

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В Калуге люди продолжают бежать под машины на ликвидированном пешеходном переходе
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megathrone

Странный вопрос... Переход мешал там проезжать, т.к. из-за бесконечного потока пешеходов машины скапливались на коротком отрезке дороги и был постоянный затор на перекрестке.

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аномальная вода в калужской пустыне

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