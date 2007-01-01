Шапша поздравил калужан с Днем среднего профессионального образования

Этот праздник учрежден в 2022 году.

Этот праздник учрежден в 2022 году.

Губернатор Калужской области поблагодарил педагогов, мастеров производственного обучения и наставников за профессионализм, энтузиазм и преданность делу.

Он отметил, что в нашем регионе все больше школьников выбирает учебу в техникумах и колледжах.

Самыми популярными направлениями в нынешнем году стали беспилотники, строительство, машиностроение, программирование, лечебное и сестринское дело.

Шапша рассказал, что в ближайшие годы промышленности Калужской области понадобится около 50 тысяч специалистов.

В Федеральном технопарке уже прошли обучение больше 5 000 преподавателей колледжей из разных регионов.