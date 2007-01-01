В Козельском районе открылись две «Точки роста»
Они появились в школах сел Покровск и Нижние Прыски, рассказали 1 октября в правительстве Калужской области.
Школьные помещения специально приспособили для дополнительного образования.
Дети могут лучше изучать цифровые, естественно-научные, технические и гуманитарные науки.
Как отметили в правительстве, «Точки роста» теперь есть почти во всех школах района.
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