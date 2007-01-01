В Козельском районе открылись две «Точки роста»

Они появились в школах сел Покровск и Нижние Прыски, рассказали 1 октября в правительстве Калужской области.

Школьные помещения специально приспособили для дополнительного образования.

Дети могут лучше изучать цифровые, естественно-научные, технические и гуманитарные науки.

Как отметили в правительстве, «Точки роста» теперь есть почти во всех школах района.