Школьников в Калужской области начали переводить на дистанционное обучение

В регионе растёт уровень заболеваемости ОРВИ.

По последним данным Роспотребнадзора, эпидемический порог превышен на 17,5%.

Чаще стали болеть дети в школах. Из-за этого отдельные классы переводят на дистанционное обучение.

Так, учились из дома пять классов в разных школах Людиновского района, а также два класса в Бояновичской средней школе Хвастовичского района.