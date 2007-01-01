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Новость дня Образование

Школьников в Калужской области начали переводить на дистанционное обучение

В регионе растёт уровень заболеваемости ОРВИ.
Дмитрий Ивьев
10:54 сегодня
0 1315
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По последним данным Роспотребнадзора, эпидемический порог превышен на 17,5%.

Чаще стали болеть дети в школах. Из-за этого отдельные классы переводят на дистанционное обучение.

Так, учились из дома пять классов в разных школах Людиновского района, а также два класса в Бояновичской средней школе Хвастовичского района.

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