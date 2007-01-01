Школьников в Калужской области начали переводить на дистанционное обучение
В регионе растёт уровень заболеваемости ОРВИ.
По последним данным Роспотребнадзора, эпидемический порог превышен на 17,5%.
Чаще стали болеть дети в школах. Из-за этого отдельные классы переводят на дистанционное обучение.
Так, учились из дома пять классов в разных школах Людиновского района, а также два класса в Бояновичской средней школе Хвастовичского района.
Лента настроения
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
Афиша