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Новость дня Образование

В Калуге опять перестал работать электронный дневник

Утром в среду, 25 сентября, жалобы нам прислали родители учеников из школ №10 и №45.
Дмитрий Ивьев
11:00 сегодня
0 460
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При попытке зайти в «Мою школу» появляется надпись: «Такой учётной записи нет».

- Я смогла зайти, но в списке детей у меня появился какой-то Николай, у меня такого не было, - рассказала одна из читательниц.

В предыдущий раз массовые проблемы с дневником возникали весной. Тогда это объяснили техническим сбоем.

А у вас открывается дневник? Расскажите в комментариях!

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