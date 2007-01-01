В Калуге опять перестал работать электронный дневник

Утром в среду, 25 сентября, жалобы нам прислали родители учеников из школ №10 и №45.

При попытке зайти в «Мою школу» появляется надпись: «Такой учётной записи нет».

- Я смогла зайти, но в списке детей у меня появился какой-то Николай, у меня такого не было, - рассказала одна из читательниц.

В предыдущий раз массовые проблемы с дневником возникали весной. Тогда это объяснили техническим сбоем.

А у вас открывается дневник? Расскажите в комментариях!