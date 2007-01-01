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Новость дня Образование

Половина жителей Калуги считает, что в школах сейчас учат хуже, чем 10 лет назад

Результаты опроса в среду, 25 сентября, опубликовал сервис SuperJob.
Дмитрий Ивьев
09:45 сегодня
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Чаще всего такое мнение высказывали те, кому сейчас от 35 до 44 лет. Это люди, у которых дети на данный момент учатся в школах.

При этом 11% уверены, что уровень образования не поменялся, а 16% - что стало лучше.

60% калужан заявили, что нынешнее школьное образование не даёт нужного количества практических навыков.

25% респондентов высказались, что в школе нужны уроки труда и домоводства. 18% - за обучение финансовой грамотности, 11% - логике.

А что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях!

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