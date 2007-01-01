Владислав Шапша посетил университетскую библиотеку

Губернатор побывал в книгохранилище Калужского государственного университета вместе с участниками конкурса «Директор года-2024».

В библиотеке хранится более 500 тысяч печатных изданий. Ещё около 300 тысяч можно прочитать в электронном виде.

Для студентов и преподавателей организовали систему электронных читательских билетов.

Владислав Шапша отметил уютную атмосферу и человеческий подход в библиотеке.