Владислав Шапша посетил университетскую библиотеку
Губернатор побывал в книгохранилище Калужского государственного университета вместе с участниками конкурса «Директор года-2024».
В библиотеке хранится более 500 тысяч печатных изданий. Ещё около 300 тысяч можно прочитать в электронном виде.
Для студентов и преподавателей организовали систему электронных читательских билетов.
Владислав Шапша отметил уютную атмосферу и человеческий подход в библиотеке.
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