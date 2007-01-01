Владислав Шапша встретился с участниками конкурса «Директор года России-2024»
За победу в конкурсе будут бороться 30 руководителей школ из 22 регионов.
В прошлом году лучшим директором стал Алексей Мокрушин из школы № 25 Калуги. Поэтому сейчас финал принимает наш регион.
В новом конкурсе Калугу представляют директор гимназии №19 Денис Миронов и руководитель школы №22 Станислава Романова.
Как рассказал Шапша по итогам встречи 23 сентября, они обсуждали с педагогами подготовку кадров, развитие инфраструктуры, поддержку талантов, усиление олимпиадного движения.
Лента настроения
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
Афиша