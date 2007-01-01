В Калуге пройдёт всероссийская контрольная «Выходи решать!»
Проверить свои знания можно будет онлайн, а также на очных площадках с 28 сентября по 5 октября, рассказали нам организаторы.
По региону будет четыре такие точки:
- Центр «Точка роста» на базе МОУ СОШ №1 г. Малоярославца
- «Детский Распределенный Технологический парк «Академия Технолаб»,
- МКОУ «Брынская СОШ»,
- МБОУ «СОШ №15 г. Калуги».
Все желающие смогут написать контрольные по физике, математике, биологии, астрономии и информатике.
Лучшие 10% участников среди школьников получат право поступить в Заочную физико-техническую школу.
Лента настроения
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
Александр KU
И кто их накажет за не исполнение этих услуг. Никто. Краёв не найти кто должен регулировать и контролировать их. Скажите жилищная инспекция - нет. Полиция- нет. Прокуратура - нет. Горуправа - нет. Кто тогда? Никто вот ответ. Ук творят что хотят, а хотят они только получать деньги и ничего не делать....
Афиша