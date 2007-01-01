224

В Калуге пройдёт всероссийская контрольная «Выходи решать!»

Дмитрий Ивьев

Проверить свои знания можно будет онлайн, а также на очных площадках с 28 сентября по 5 октября, рассказали нам организаторы.

Дмитрий Ивьев 224 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники