В Медынском районе открылась новая «Точка Роста»
Её создали в Радюкинской школе, рассказали 23 сентября в администрации района.
Для школьников оборудовали цифровые лаборатории по биологии, физике и химии. Также в школе появился образовательный конструктор для практики блочного программирования.
Закуплены ноутбуки и МФУ.
Несколько учителей школы прошли обучение по новым программам и уже работают с детьми в «Точке Роста».
За последние пять лет в Медынском районе открылось шесть подобных образовательных центров.
Лента настроения
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
Александр KU
И кто их накажет за не исполнение этих услуг. Никто. Краёв не найти кто должен регулировать и контролировать их. Скажите жилищная инспекция - нет. Полиция- нет. Прокуратура - нет. Горуправа - нет. Кто тогда? Никто вот ответ. Ук творят что хотят, а хотят они только получать деньги и ничего не делать....
Афиша