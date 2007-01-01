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Образование

В Медынском районе открылась новая «Точка Роста»

Её создали в Радюкинской школе, рассказали 23 сентября в администрации района. 
Дмитрий Ивьев
11:50 сегодня
0 205
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Для школьников оборудовали цифровые лаборатории по биологии, физике и химии. Также в школе появился образовательный конструктор для практики блочного программирования.

Закуплены ноутбуки и МФУ.

Несколько учителей школы прошли обучение по новым программам и уже работают с детьми в «Точке Роста».

За последние пять лет в Медынском районе открылось шесть подобных образовательных центров.

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Лента комментариев
mik27

Тут сбитых людей не считают.

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ajax

мальчик ехал на велосипеде по нерегулируемому переходу

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12:42 сегодня
3 713
Сергей Гончаров

Лучше бы действительно сухие деревья убрали. Которые в любой момент могут упасть, особенно от сильного ветра. За домом по улице Товарной, 11 таких деревьев больше десятка. И никому не надо.

...
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ajax

Снос - решение проблемы? Может, и десяток домов в округе, ибо,... Только - радикальные меры? Зажрались совсем, что ли?

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ajax

Не понял, а зачем спилили лиственницы и ели??????????? Заставь дурака...

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Александр KU

Почему не вводиться ограничение скорости автомобилей в городе? Или запрещают только то чем не пользуются? Сколько ещё нужно сбитых людей?

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ILR

Опять ветки фигурируют и крупногабаритный мусор.

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Александр KU

И кто их накажет за не исполнение этих услуг. Никто. Краёв не найти кто должен регулировать и контролировать их. Скажите жилищная инспекция - нет. Полиция- нет. Прокуратура - нет. Горуправа - нет. Кто тогда? Никто вот ответ. Ук творят что хотят, а хотят они только получать деньги и ничего не делать.

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йЮкея

Ага повесили, читатель бы почаще чем раз в полгода из дома выходил был, вообще бы много нового для себя открыл в этом мире. Она там висит уже фиг знает сколько времени. И тех, кто едет по пути, как не смущало, так и не смущает остановиться и выкинуть мусор.

...
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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Всё уже украдено, снято до вас...

...
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3 1810
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