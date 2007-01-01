В Медынском районе открылась новая «Точка Роста»

Её создали в Радюкинской школе, рассказали 23 сентября в администрации района.

Для школьников оборудовали цифровые лаборатории по биологии, физике и химии. Также в школе появился образовательный конструктор для практики блочного программирования.

Закуплены ноутбуки и МФУ.

Несколько учителей школы прошли обучение по новым программам и уже работают с детьми в «Точке Роста».

За последние пять лет в Медынском районе открылось шесть подобных образовательных центров.