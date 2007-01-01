Калужский студент завоевал «бронзу» на чемпионате высоких технологий
Успеха в категории «Оптоэлектроника» добился Матвей Гузов из техникума электроприборов, рассказал 23 сентября министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев.
Состязания проходили в Великом Новгороде.
В них приняли участие 130 студентов из разных регионов.
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Лента комментариев
Александр KU
И кто их накажет за не исполнение этих услуг. Никто. Краёв не найти кто должен регулировать и контролировать их. Скажите жилищная инспекция - нет. Полиция- нет. Прокуратура - нет. Горуправа - нет. Кто тогда? Никто вот ответ. Ук творят что хотят, а хотят они только получать деньги и ничего не делать....
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