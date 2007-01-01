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Новость дня Образование

Стало известно, как повысят зарплаты учителям и воспитателям в Калужской области

Ситуацию прокомментировали в профильном министерстве.
Дмитрий Ивьев
16:43 сегодня
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В Калужской области в бюджете заложат больше миллиарда рублей на повышение зарплат учителям в школах и воспитателям в детских садах.

В четверг, 19 сентября, об этом сообщил губернатор Владислав Шапша. Такая мера принята, чтобы у педагогов была средняя по экономике зарплата.

- У нас в регионе сейчас это 52,7 тысячи рублей, - заявил глава региона.

Позже выяснились подробности. Разъяснения по поводу зарплат дали в министерстве образования и науки Калужской области:

- Внесение изменений в Закон Калужской области «Об установлении нормативов» не предполагает конкретных выплат к определенному сроку. Это изменение финансирования школ и детских садов, чтобы к концу года средний уровень зарплаты соответствовал показателям Указа Президента. Закон предполагает формирование ресурсов для достижения этих показателей. Для педагогов детских садов средний уровень должен составить более 48 тысяч рублей, для педагогов школ более 52 тысяч рублей. Это не индивидуальный, а именно средний уровень зарплаты. Индивидуальный уровень зарплаты зависит от уровня квалификации педагога, объёма учебной нагрузки, результатов его работы и профессиональных достижений.

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