В Обнинске запустили пилотный профориентационный курс

Его организовал для учащихся городской гимназии Кадровый центр региона, рассказали 20 сентября в областном Минтруда.

Курс состоит из шести занятий для учеников девятых классов. Специалисты центра занятости раз в неделю будут рассказывать, как выбрать профессию. Также пройдёт несколько тестов.

Результаты подростки занесут в специальную профориентационную рабочую тетрадь.

Такой курс занятий планируется распространить и на другие образовательные учреждения Обнинска.