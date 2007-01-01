+19...+20 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Образование В Обнинске запустили пилотный профориентационный курс
Образование

В Обнинске запустили пилотный профориентационный курс

Его организовал для учащихся городской гимназии Кадровый центр региона, рассказали 20 сентября в областном Минтруда.
Дмитрий Ивьев
12:58 сегодня
0 129
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Курс состоит из шести занятий для учеников девятых классов. Специалисты центра занятости раз в неделю будут рассказывать, как выбрать профессию. Также пройдёт несколько тестов.

Результаты подростки занесут в специальную профориентационную рабочую тетрадь. 

Такой курс занятий планируется распространить и на другие образовательные учреждения Обнинска.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ
...
Спорт
Калужские мас-рестлеры выиграли две «бронзы» на XVI Всероссийских юношеских Играх
12:54 сегодня
1 221
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Пенсии — «это пережиток», их надо отменять, заявил глава научно-исследовательского финансового института при Минфине. Эта мысль не даёт покоя депутатам и СМИ, которые заговорили об отмене пенсии. Вполне возможно, в будущем распределительную пенсионную систему отменят.

...
Общество
Калужские самозанятые остаются без пенсии
12:26 сегодня
2 638
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Поздравил бабушку, которая старше него ровно вдвое.

...
Общество
Владислав Шапша поздравил калужанку-ветерана ВОВ
12:02 сегодня
1 348
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Стрелок из Сигала, судя по его насмешливому виду, скорее всего никакой.

...
Общество
Владислав Шапша пострелял вместе со Стивеном Сигалом
11:59 сегодня
3 870
best85

Не..... "за предоставление услуг ненадлежащего качества" Ст.238 Ук Р.Ф. )))

...
Происшествия
В Калужской области женщина умерла во время секса в машине
11:50 сегодня
6 4751
Наталья Галкина

Технопарк обеспечивает переподготовку и повышение квалификации педагогических работников СПО из всех субъектов РФ. Для этого созданы 30 лабораторий, которые оснащены новейшим оборудованием. Например сейчас в Технопарке идет образовательный процесс по 14 компетенциям: - Технология моды; - Электромонтаж; - Мобильная робототехника; - Бережливое производство; - Эксплуатация беспилотных авиасистем; - Внешнее пилотирование и эксплуатация беспилотных воздушных судов; - Неразрушающий контроль ; - Веб-технологии; - Изготовление прототипов (аддитивное производство); - Интернет вещей ; - Информационная безопасность ; - Летающая робототехника ; - Автоматизация бизнес-процессов организаций; - Мехатроника; - Мобильная робототехника. Подписывайтесь наши новости в ВК и будьте в курсе всех событий и мероприятий Технопарка. https://vk.com/ftpokaluga

...
Статьи, аналитика, репортажи
Здесь куются кадры: технопарку профобразования в Калуге исполняется год
11:46 сегодня
2 924
РодомИзСССР

Это их, "плохой" Денисов, специально златкой заражает, чтобы потом все спилить.😃

...
Благоустройство
Власти Калуги показали заражённое златкой дерево
10:49 сегодня
3 2680
ecilop

мтс сам заколебал со своими спам звонками (с предложениями ,тарифами и тп) и не имеет морального права говорить о борьбе со спамом!!!!!!

...
Общество
Калужан спасли почти от 8 миллионов спам-звонков
10:48 сегодня
1 319
mrTJohn

Многие из тех, кто всю жизнь отчислял деньги на пенсию в ПФР и пр., тоже остались без пенсии, т.к. просто теперь до неё не доживут.

...
Общество
Калужские самозанятые остаются без пенсии
10:19 сегодня
2 638
mrTJohn

И так стараются. Не взвинчивают цены на товары, а уменьшают их количество в упаковке.

...
Общество
Калужским магазинам порекомендовали внимательнее относиться к людям с электрокардиостимуляторами
09:34 сегодня
1 436
Афиша
Выставка, концерты и множество спектаклей: куда сходить калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
eyJpdiI6Ild2MlQ3TmhDUkZZSG1nWVEydmYreWc9PSIsInZhbHVlIjoiaW1ucytQOSszM3NRbmNrT2NSZ25WWFEzSURpQ1U3cVJZRWRtbmNKWlBGOCtSVFJLVkNLa2xKYU5MajFsZi80a1lhVm02OVA3MzE1Zmx4R1BYMWtwcmNRaUJqM2d2OVJLbTg3bHIwU2FzN2liZXBaQTNvdnlOOEtMTzh5NklKUVp2L3czRWNWbVBzdzFGNFRGSmxuYnNOenFpYnFNa0N5NDl5QlhkMWtsWVNIYWtwdXJzYys0aU5xaWV4OXdYMTdWNTMwOTkwaVA0K2Q5MHV0K2hYbVRzYkJreTJvZWVLSER3MjQzUzlycTZBMDBjM0ZHblZxYURkaGx0NWd6UHkxa0wzRTZna1U2bHp5S280b3h5UW9pL3JteWpCVWtLS21BWVk0a2pZam9ibGxoc2JQU1JZcVYxZ0ZUMkJ4R2piTnJUcndRL0dCSnBIYWV3TkZxcDBnOWtuS3VSSllZYUxyelh0aW0yenNaWlhRWVVvc2dKOXJpOVhwQ2s0c2tCVFc2OXp6b01FeWwyZFpRRUVJbE5NSFA3NUpabXhtVWxKa3JRSVc1SWFmN2RlN010SnRYM2ZsRklaMDhkOHkxaXVQb1NLQjE2djhYcHpjeTBNNlhrTTFpTDV4OEZMZWJIVUEwOHVtVzNIL1orb1hEY2NyVC9vZmNCRG9IQllUUjRQOGlaMEVkTVVBL1JRdFFFQjFRNzBkYy9sWnlCbzBlYVBkMzQ3V2VqR2pPUkI0SXVzRVRmZUw1ZHRYZWM0Smx3NXQyTFdIbDR4L0tYN3JUYVRUY0NSQUh3bkdlUkVaZGtBMEh6RldSbnF6cXBkZlFTcFVYV2JaYXZ3Y084Zm1pMms0ViIsIm1hYyI6IjNiNTNlODc5NmE1ZjU0OWQwOWZlM2QyMmVhMjhjMzZiMzg3MDliYWUwOTY3NTJjZjJjMGRjOWM4MmFlOGEzOWYiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6Ikc0WFpJNDNoTmJvcWEySnc1TVp1Qnc9PSIsInZhbHVlIjoidXBOOFFuRVpLNE9XWlJvOEtMRUhUUk9tcVI5MEJ0Uk9FUWYrZiszTnBOM2hWbW1QZzliR2NlQ2Y4RXBVcGwrNmNCMXFUTEh2cWNadTEyZHhHSU5pYjNYVUhuVG5WZGJIdzF3alJLZGtRYXF4U0RuWkJjU1U4T0NzV1NNbmdBdk4yYkgwMVdJd0xyUGRVdmZDbXhFeGx4UWVZakZxSVJ4TmdtOGF3NEpjTC9NZmxDczNRakdjWjZzYzZFVjJjU25zUHhUZ1k5bEhrbVhla2Vnb2VyL1B6aFAwMlhYZkhUZnFEVlMwWkVVNGROM3hMSW5UK3lpenZBZXdOZUgwZ055ZDFCSjZkd3crM0VydzRPTXUxcHh0bTY0TDFzNldtZ2hPSTdjMmdrdDM4MjBuak9lU1V1SlZ4bnBvVFlGWmJHeFRxbWRiN1VuNWp6RUNyVlgvbTZ6OUdWRkNkZ0k0b0dwUnRRZWhuWFp4ZkF5UWNxdWV1RWZSTnhvSW9WZ2pnQ2VjWHA4TldaVUZKMjNjNUlSaWtZZjFsY05Ia1BGcnZIR0Jyb1pSY3RjZ0NPQVhEYkpPWGtOMnBQRGx5aXRpYm54NSIsIm1hYyI6Ijk0NzUwYWJmZDQ5ZmQ4OTdjZGFjZjM1ZGY2OWQwOTI0ODNmZjU5ZDFiYzU3ODFjMTc2MDQxZjE1NGRmYWQ0ZWEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+