Семь школ Куйбышевского района оснастили по проекту «Школьная инициатива»

Учебные заведения победили в конкурсе министерства финансов, рассказал 19 сентября глава администрации района Сергей Макридов.

Проекты школ были разными.

Организацию пространства для детских инициатив выбрали Жерелевская и Бетлицкая средние школы.

Коллектив школы «Росток» в райцентре выбрал проект «Студия домоводства «Как дома - и точка!», а Мокровская школа выбрала для преображения проект «Кабинет истории и краеведения».

В Закрутовской школе по проекту «Техновзлет» планируется техническое перевооружение актового зала.

Еще две школы — Бутчинская и Савченская благодаря своим проектам-победителям переоснащают музейное пространство и кабинет ОБЗР.