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Образование

Семь школ Куйбышевского района оснастили по проекту «Школьная инициатива»

Учебные заведения победили в конкурсе министерства финансов, рассказал 19 сентября глава администрации района Сергей Макридов. 
Дмитрий Ивьев
10:30 сегодня
1 239
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Проекты школ были разными.

Организацию пространства для детских инициатив выбрали Жерелевская и Бетлицкая средние школы.

Коллектив школы «Росток» в райцентре выбрал проект «Студия домоводства «Как дома - и точка!», а Мокровская школа выбрала для преображения проект «Кабинет истории и краеведения».

В Закрутовской школе по проекту «Техновзлет» планируется техническое перевооружение актового зала. 

Еще две школы — Бутчинская и Савченская благодаря своим проектам-победителям переоснащают музейное пространство и кабинет ОБЗР. 

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Всего: 1 комментарий
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Лента комментариев
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Ещё бы им не победить в конкурсе министерства финансов, если министр финансов выпускница Бетлицкой средней школы.

...
Образование
Семь школ Куйбышевского района оснастили по проекту «Школьная инициатива»
15:15 сегодня
1 234
mason

Если найдут причинно-следственную связь

...
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ajax

Однако подрядная организация в установленные сроки не уложилась.

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Тоже мне, нашли пример Николая II.

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Повысить рождаемость на примере царских семей можно, если создать условия хоть отдаленно похожие на царскую семью.

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