Семь школ Куйбышевского района оснастили по проекту «Школьная инициатива»
Учебные заведения победили в конкурсе министерства финансов, рассказал 19 сентября глава администрации района Сергей Макридов.
Проекты школ были разными.
Организацию пространства для детских инициатив выбрали Жерелевская и Бетлицкая средние школы.
Коллектив школы «Росток» в райцентре выбрал проект «Студия домоводства «Как дома - и точка!», а Мокровская школа выбрала для преображения проект «Кабинет истории и краеведения».
В Закрутовской школе по проекту «Техновзлет» планируется техническое перевооружение актового зала.
Еще две школы — Бутчинская и Савченская благодаря своим проектам-победителям переоснащают музейное пространство и кабинет ОБЗР.
Лента настроения
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
Афиша