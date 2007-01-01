В Тарусе стартует новая программа дополнительного образования по нацпроекту
Программу «Культурный КОТ» организовали в Доме детского творчества, сообщил глава администрации района Михаил Голубев.
Она предназначена для тех, кто хочет заниматься графикой.
Для студии в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» закупили планшеты, сенсорный телевизор, фотоаппарат и компьютер.
Проводить занятия по графическому мастерству будет художник-мультипликатор Анна Соболева.
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