В Тарусе стартует новая программа дополнительного образования по нацпроекту

Программу «Культурный КОТ» организовали в Доме детского творчества, сообщил глава администрации района Михаил Голубев.

Она предназначена для тех, кто хочет заниматься графикой.

Для студии в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» закупили планшеты, сенсорный телевизор, фотоаппарат и компьютер.

Проводить занятия по графическому мастерству будет художник-мультипликатор Анна Соболева.