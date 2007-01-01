Калужские волонтеры провели мастер-класс для школьников Тарусы
Дети-курсанты услышали воспоминания военных волонтеров о работе в зоне боевых действий, а затем перешли к практической части.
Инструкторы по медицинской подготовке показали, как осматривать раненого и применять неотложные меры, а также как оказывать самопомощь при ранении.
Боевые инструкторы ознакомили курсантов с правилами обращения с оружием.
Дети-школьники из ОП "Рубеж" не только учатся, но и помогают фронту - плетут средства маскировки, изготавливают сухой душ. Самые активные участники движения были награждены благодарственными письмами.
А знаете в чем прикол *уважаемые* чиновники горуправы. Деревья пилятся весной перед летом. Мониторятся они круглый год. Зачем их пилить щас? Вы всем открыли взгляд на ул. Театральную, обшарпанные здания, дырявые крыши, везде какая то разруха (вспоминаем профессора Преображенского). Посмотрите на фото Калуги 1975 годов, никому деревья не мешались, в она форточки не лезли, хотя были очень ветвистые. Калуга станет как МСК или Тула скоро. Зачем на кирова деревья срубили и посадили новые? Зачем тоже самое сделали на Степанке?...