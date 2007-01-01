Калужские волонтеры провели мастер-класс для школьников Тарусы

В субботу, 14 сентября, сводная команда волонтерского движения "Тепло Сердец" и АНО "Содружество" встретилась с курсантами Обособленного подразделения "Рубеж"

Дети-курсанты услышали воспоминания военных волонтеров о работе в зоне боевых действий, а затем перешли к практической части.

Инструкторы по медицинской подготовке показали, как осматривать раненого и применять неотложные меры, а также как оказывать самопомощь при ранении.

Боевые инструкторы ознакомили курсантов с правилами обращения с оружием.

Дети-школьники из ОП "Рубеж" не только учатся, но и помогают фронту - плетут средства маскировки, изготавливают сухой душ. Самые активные участники движения были награждены благодарственными письмами.