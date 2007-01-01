+26...+27 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Образование В школах Кировского района ввели пятидневку
Образование

В школах Кировского района ввели пятидневку

Сократить учебную неделю местные жители просили еще год назад. Глава региона тогда поручил провести публичные обсуждения вопроса.
Дмитрий Ивьев
09:49 сегодня
0 245
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В итоге 90% жителей района выбрали школьную пятидневку.

В пятницу, 13 сентября, губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал, что получил благодарность от местной жительницы за решение вопроса.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
Неместный..

Ветки не видел, но они бывали там периодически. А вот строительный мусор привозили и не раз. До дач метров 500, и что бы не платить за вывоз, везут к ближайшим контейнерам. С сжиганием тоже есть ограничение, могут штраф выписать.

...
Благоустройство
В Калуге установят камеры наблюдения рядом с мусорными контейнерами
11:01 сегодня
6 1572
Неместный..

Круг главный, от Каменного моста в сторону Гагарина станет ехать веселее. С Смоленки там хватает транспорта.

...
Авто и транспорт
В Калуге поменяли разметку на улице Пушкина
10:53 сегодня
1 762
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

...
Общество
13 сентября в Калуге открылся Зимний театр
09:57 сегодня
5 3875
mik27

Китайские власти уже пришли.

...
Авто и транспорт
В Калуге снимут старый асфальт на улице Чижевского
09:26 сегодня
3 921
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Вообще калужский театр за свою историю сменил  девять помещений, и горел он не один раз, и в этом смысле театру постоянно не везло.

...
Общество
13 сентября в Калуге открылся Зимний театр
08:43 сегодня
5 3875
VGA

13(2).09.1771 – установлено празднование иконе Калужской Божией Матери в память об избавлении Калужской земли от чумы.

...
Общество
13 сентября в Калуге открылся Зимний театр
07:20 сегодня
5 3875
elisei

Когда весь дом разгонят уже,весь город раскопают,и нечего не делают!Молодежная,Платова 3 неделю проезжаю,не каких изменений толком,кроме знаков.Чижевского уже второй год такая дорога,все сделать не могут,очередное лето прошло,не успели они..Склон тоже самое,и тд.Пора китайских властей пригласить в Калугу,и сделать как у них,казнь чиновников за не выполнение!

...
Авто и транспорт
В Калуге снимут старый асфальт на улице Чижевского
17:19 12.09
3 921
Meshootka

От чего защищает эта ветро/водо/солнцепроникающая "остановка"?

...
Благоустройство
Владислав Шапша проверил, как чиновники выполняют его поручения
17:01 12.09
3 907
ILR

Вы наверное видите часто такое - дачник на своём легковом авто на крыше везёт ветки и деревья, что-бы выкинуть это всё в контейнер. (тут должен стаять смайлик, которого нет в данном выборе смайликов).

...
Благоустройство
В Калуге установят камеры наблюдения рядом с мусорными контейнерами
15:22 12.09
6 1572
ILR

Дмитрий Ивьев, в статье должна быть вся история до укладки асфальта - когда калужане начали жаловаться на отвратную дорогу, какие "рукожопики" делали ямочный ремонт, можно даже по-фамильно (страна должна знать своих героев), а не только название организации, когда срезали асфальт и сколько прошло времени до укладки. Ну и приблизительно, сколько матюков прозвучало в адрес чиновников во главе с Денисовым.

...
Авто и транспорт
В Калуге начали асфальтировать улицу Билибина
15:03 12.09
1 659
Афиша
Выставка, концерты и множество спектаклей: куда сходить калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
eyJpdiI6ImVKSkRjZ0NIOTRncE9DQTNBWjFBL2c9PSIsInZhbHVlIjoibkZKYzBHNEJ1czlIK1R1V2paL2pCU3RDcTZjaFZIRTgzTW5xaFB4OTJjVk0rOGtHcWd6Ky9jeG1MVGVqQXlmK0pQQ1BTY244R3FVYlRSZTRXT2NqZ1pjdEs2K3lrL1FtRmVJNWw3WGd3OGdTM2hUenB2YUJhWDhETk9ZRFBYU3JtVjErQkRnd2NOMyt4d1JSZVdjdXMrNVNlL1FCdkZQOThSYkdGRFk2bjNNbHo4NnRON2ZLczNINzBody83Z21vdDAwazFFT2lSejZpaEhITWY0cXo4ZmpNenF4eHZKWVpBczNIcU9GVGY4ZG1VY1djajQwZFR6cG10QUNUcUJEQWl0OUV1dFp0K1F6aFpCYUpINDZZMk5uWXBqVWE2Z1diSXlTbmNJaXUwanlMM1FOT2cvbjVTUktSOW53d3pteFV5ekRrTmZaK2kwaE50VzU2K25GMVMxNUpNWTRZa3o4OTRDK2s2SjJvU2FmSS9pN0VwNHpjektrQ2p1M2tVUzRONk5oSVJIY2NxaTh3NFFMVHVxOUJ3RjVXWVcxSXIyUGtoWkNCc0t3ZFRTanVFeE5LM2NDR3lPc0NUY0xkWmRIL1ArdklhaWF6bGErQnR1dSt0dCt5ekgyNnBhK0VqemxqZ0hDaVpla1FCaHYvTmsyTkJRMUhaS2QvRWxva1RUK0R5bTAxbFh1TUtoVWpwckxTZjBpMTlGME5jTThYdy9YL2VuUU1ISXhZWnArRk1rQ3M5L3F2ek1YbHYxUXVlU2FrTm85T2NEMjJYTGJ4ekN3OHhaVDgyTjdHNlVxOXQ4Tk1DQUFNankvSUVvbDBjU0lEZUFQbWpqNEcyZ25GRnlVZiIsIm1hYyI6ImE2YWUxOTMxYmE5MmI1MzJhYTViMGE5N2IyMWJjNmNlOGM0YTI4YzNjYWUwNzBmZTI4MTBkZDQ3MGRlNmJmZDAiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IlZSYVJ1R2lpN0dhL0V6a3cyVzZIVmc9PSIsInZhbHVlIjoiK0gxYXRRdjhvZS9Ed1R0Q1E3UTZHTjJZOVU0R3J1bzNPd1ZTNnNOTlBjZ1BIamkzMCt3QzJ0U0YyTWRxdG42QllmZnArY3BtTGJLTWxubEpDaEdaMlBwRUhldy8rRW9xMVFnZlBmaEN1dkxUN0R5YjhMbVNjZmsxRTl0T1ZsNGRiM1lMSWZXem5zMTgzSzRIMzM1Y1A3WlNWMTVJdEptenIrU1B0QzJiT05WMWJ3NXlEcjFaRGFjNzVtMThFc3k5aHlmMGtSeStaZmtiZmNiWm9QNDlud2NXbVhLdzltaHdRRXEvTTd1V3RXL1FCS21rUXRZYVM2UityQUNlcHZIYW8ybW92VE5Xcnp4eHcxbE0zOFlrMmt5T1I2YTZoK1ZkK2d5L3IvM0xsaGJoc0tjOVFzTWxPd2syMVNVQUttVHd3UlNpOWpQV1RSejllQXF5dDFMU3Axd0xTWGlZZkVsOTFIMzVleVVwN3VtQjRpelNiaVhQOFNRSlFPNnQyUjc2K2ZGaEQ5QW5wb2VScGVhbStCZWdWVGFNMHZvSU1WcFovMnY0ZFlPVTdHQUZ4NVkydlNpeGZKbWM2Q3JsM0tGYyIsIm1hYyI6ImZlZDJkZWZhMjg5NjNmNWQ3MDY3OGM5ODEwNmM1OTgzYTQyOTg5YTQyMmYxNDRjY2VmZDhhNDRiY2QxMWMwNzYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+