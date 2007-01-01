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В школах Кировского района ввели пятидневку

Дмитрий Ивьев

Сократить учебную неделю местные жители просили еще год назад. Глава региона тогда поручил провести публичные обсуждения вопроса.

Дмитрий Ивьев 245 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники