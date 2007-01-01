На калужских предприятиях пройдут экскурсии для 1500 школьников

Мероприятия проведут для детей, которые участвуют в профориентационном проекте «Билет в будущее», рассказали 12 сентября в правительстве региона.

Компании в Калуге посетят не только школьники из областного центра, но и из различных районов.

Министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев отметил, что подобные экскурсии помогают подросткам окунуться в мир профессий.

Дети из 6-11 классов будут ездить на предприятия в течение всего учебного года.