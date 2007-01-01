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Образование

На калужских предприятиях пройдут экскурсии для 1500 школьников

Мероприятия проведут для детей, которые участвуют в профориентационном проекте «Билет в будущее», рассказали 12 сентября в правительстве региона.
Дмитрий Ивьев
10:00 сегодня
0 255
Фото: правительство Калужской области.
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Компании в Калуге посетят не только школьники из областного центра, но и из различных районов.

Министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев отметил, что подобные экскурсии помогают подросткам окунуться в мир профессий.

Дети из 6-11 классов будут ездить на предприятия в течение всего учебного года.

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Лента комментариев
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Вот это видимо ничему не научило..

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снимут асфальт и на этом ... все. зато предлагать попилить 5млн на деревянных воротах - это пожалуйста.

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