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Образование

39 педагогов из Калужской области подали заявки на чтения «Моя страна – моя Россия» 

Наш регион вошел в 20 лучших по количеству участников, рассказали 10 сентября в правительстве.
Дмитрий Ивьев
17:44 сегодня
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Заявочная кампания проходила с 23 мая по 9 сентября. Участники могли выбрать одну из семи категорий, среди которых «Культурный код моей страны», «Изучаю мир», «Здоровая нация» и другие.

Одновременно с этим в ВК проводились онлайн-встречи педагогов. Одну из них на тему «Где скрываются наши возможности?» организовал лучший школьный директор в России за 2023 год Алексей Мокрушин из школы №25 Калуги. 

Вторые всероссийские чтения «Моя страна – моя Россия» пройдут в ноябре.

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Лента комментариев
sergey_l

Неужели тяжело остановиться?

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ajax

Новость - пустышка!

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19:51 сегодня
1 623
elisei

Я даже знаю,где она будет убираться😁белый дом.а потом в снегопад,уедет в москву

...
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Для Калуги закупили 10 снегоуборочных машин
19:09 сегодня
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Эдуард Самсонов

Значит Мишустин опять приедет!Будим показывать снегоуборочные машины,а для чего они нужны ещё???

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17:50 сегодня
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Василёк

забыли качество покрытия проверить на беговых дорожках, которое пришло в негодность уже спустя пару месяцев, а так же расчириканный всякими каракулями так называемый памп-трэк. И в следующий раз количество заборов попробуйте сосчитать, а то у меня не получилось.

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17:24 сегодня
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Василёк

я уже много раз писал, что забор на богородицкой перекрыл единственный с той стороны спуск в овраг и дальше к реке. Регулярно там проезжаю - буду наблюдать за тем как решиться этот вопрос.

...
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Власти Калуги ищут владельцев заборов
17:20 сегодня
2 1781
йЮкея

Да уж, умом дебилов не понять

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Благоустройство
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17:19 сегодня
6 857
Василёк

а почему мусорки не в уникальнейшем и достойнейшем комовском дизайне а-ля гмно и ветки ?

...
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17:17 сегодня
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Беня Ли

Микрику уже выписали штраф?

...
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17:10 сегодня
6 857
Kas9l

140 метров до светофора. Неужели тяжело пройти?

...
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17:03 сегодня
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