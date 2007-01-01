39 педагогов из Калужской области подали заявки на чтения «Моя страна – моя Россия» 

Наш регион вошел в 20 лучших по количеству участников, рассказали 10 сентября в правительстве.

Заявочная кампания проходила с 23 мая по 9 сентября. Участники могли выбрать одну из семи категорий, среди которых «Культурный код моей страны», «Изучаю мир», «Здоровая нация» и другие.

Одновременно с этим в ВК проводились онлайн-встречи педагогов. Одну из них на тему «Где скрываются наши возможности?» организовал лучший школьный директор в России за 2023 год Алексей Мокрушин из школы №25 Калуги.

Вторые всероссийские чтения «Моя страна – моя Россия» пройдут в ноябре.