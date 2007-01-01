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Новая «Точка роста» появилась в Жиздринском районе

Дмитрий Ивьев

Центр образования естественно-научной и технологической направленности в рамках нацпроекта «Образование» открыли в Кореневской школе №2.

Дмитрий Ивьев 205 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники