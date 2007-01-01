Новая «Точка роста» появилась в Жиздринском районе
Центр образования естественно-научной и технологической направленности в рамках нацпроекта «Образование» открыли в Кореневской школе №2.
Об этом 6 сентября рассказали в администрации района.
Глава администрации Александр Барыбин в своем комментарии выразил уверенность, что «Точка роста» поможет местным детям расширить возможности для образования.
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