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Образование

Новая «Точка роста» появилась в Жиздринском районе

Центр образования естественно-научной и технологической направленности в рамках нацпроекта «Образование» открыли в Кореневской школе №2.
Дмитрий Ивьев
11:58 сегодня
0 205
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Об этом 6 сентября рассказали в администрации района.

Глава администрации Александр Барыбин в своем комментарии выразил уверенность, что «Точка роста» поможет местным детям расширить возможности для образования.

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Лента комментариев
elisei

Какие троллейбусы?3 едет на Степана Разина,а с нее около Сбербанка останавливается,18 как раз около Атака,я так понимаю его перенесут к Альфа Банк(который открылся).Там же и остальные все маршруты.

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Такой сам собьет с таким светом.

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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Она наверное имела ввиду вот это:

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shurup

Как Ваш коммент связан с трагическим происшествием на трасса?

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SergeyKLG

Потом так же рьяно начали бы сажать новые деревья!

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Где установили?

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Bungee

Как отметила Авдеева, такие камеры помогают повысить дисциплину водителей.

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ILR

Тот кто это всё придумывает - как поднять бабосики на ровном месте, уже даже и не стесняются. Все видят, только почему-то у массы проверяющих органов, а также у Губернатора глаза закрыты чёрными, причёрными очками.

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РодомИзСССР

Если в области что-то сделают, то для всех всё замечательно, а как в Калуге- то люди начинают гундеть и находят тысячу причин почему это плохо.

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Александр KU

За 5 миллионов можно построить два дома барнхауза.

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