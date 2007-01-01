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Образование

Зона робототехники появилась в школе №3 Сухиничей

Кабинет обустроили с помощью проекта школьных инициатив, рассказала 5 сентября министр финансов Калужской области Валентина Авдеева. 
Дмитрий Ивьев
10:17 сегодня
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На площадке «Роботы 3.0 - территория робототехники» школьники могут изучать конструирование, программирование и моделирование.

Для школы закуплен 3D-принтер. 

Реализация этого проекта обошлась в 710 тысяч рублей. Из них 493 тысячи выделено из областного бюджета.

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калужская область
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