В Калужской области отремонтировали еще одну школу

В Куйбышевском районе завершился ремонт Мокровской школы. А всего в регионе капитальный ремонт проводился в 16 школах.

По информации главы администрации Сергея Макридова, подрядчик обновил фасад учебного заведения в селе Мокрое к началу учебного года.

Работы по облицовке здания стали возможны благодаря программе «Комплексное развитие сельских территорий» и поддержке губернатора Калужской области.

Строители начали работы 1 июня и успели закончить в срок, предоставив школе новый облик для встречи учеников. В прошлом году в школе были отремонтированы внутренние помещения.