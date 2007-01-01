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Образование

День открытых дверей проведут в калужском центре одаренных детей

Дмитрий Ивьев
13:17 сегодня
0 307
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Мероприятие в областном учреждении запланировано на 7 сентября, рассказали в среду в правительстве региона.

Запланированы мастер-классы и консультации.

Начало мероприятия на территории центра «Сокол» в Анненках – в 11:00.

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Лента комментариев
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