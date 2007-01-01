+18...+19 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Образование Ученики 30 калужских школ выиграли более 7 миллионов рублей в конкурсе Движения Первых
Образование

Ученики 30 калужских школ выиграли более 7 миллионов рублей в конкурсе Движения Первых

Команды юных калужан из 30 учебных заведений региона стали победителями, сумев заработать свыше семи миллионов рублей в конкурсе Движения Первых.
Владимир Андреев
07:52 сегодня
0 318
Министерство образования и науки Калужской области.
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Об этом во вторник, 3 сентября,  сообщил министр образования Калужской области Александр Аникеев. 

Он предложил активистам использовать полученные гранты для создания новых школьных пространств, которые будут объединять особенности «Точек роста» и функциональность научно-технических технопарков. 

- Важно, чтобы креативный подход наших школьников способствовал правильному использованию выигранных грантов, — подчеркнул министр, поздравляя всех победителей.

Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
0%
100%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
Meshootka

Дмитрий Денисов - Это очень скромная цифра по нынешним меркам.

...
Общество
Татьяна Куртукова выступила в Калуге за 1,2 миллиона рублей
10:03 сегодня
2 1888
Meshootka

А кто подписывал документ о приёме работ, Денисов не рассказал?

...
Благоустройство
Горуправа доказала в суде, что склон Музея космонавтики сполз из-за ошибок проектировщика
10:00 сегодня
1 1862
ILR

Ничего, Михаил Тырин (или кто-то из редакции) напишет новую статью - про проблемы, почему так получилось и виноваты будут кто угодно, только не те, кто сидит в кабинетах...

...
Статьи, аналитика, репортажи
Синие мосты: почему так затянулась калужская «стройка века»
06:19 сегодня
4 5588
dva

Я вот тоже не понял в чем смысл. Там весь поток упирается в светофоры с зерновой и 2-городским проездом. Ну а мост сам по себе пробки не создает. Бутылочное горлышко в другом месте.

...
Статьи, аналитика, репортажи
Синие мосты: почему так затянулась калужская «стройка века»
22:46 03.09
4 5588
ниссан

еще ставку поднимите и вобще брать перестанут😀

...
Недвижимость и ЖКХ
В Калуге дешевеют квадратные метры жилья
21:40 03.09
2 1377
ajax

Who Is Mrs. Kurtukova?))

...
Общество
Татьяна Куртукова выступила в Калуге за 1,2 миллиона рублей
21:07 03.09
2 1888
Tomer Savoia

Сарай сгорел в Бабынинском районе

...
Происшествия
Сарай сгорел в Бабынинском районе
20:26 03.09
1 396
VGA

как же они бесят

...
Общество
В Калуге появились первые укрупненные номера на самокатах
17:44 03.09
3 793
Геннадич

Да и не ЦЕНТР тоже не убирают 😡

...
Общество
Центр Калуги снова не убирают
16:41 03.09
5 1859
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Нужно больше фантазии и энтуазизьма.😮

...
Общество
В Калуге создали маршрут по граффити фестиваля «Переход»
16:13 03.09
2 970
Афиша
Фестиваль уличного кино и концерт ко Дню города: что подготовили для калужан в ближайшие дни
Новости компаний
eyJpdiI6ImQwZFVHU1NBUzRlZjJkVzN5Tm0xRmc9PSIsInZhbHVlIjoiRUZzVE4xdDkwai9zeXkzUUxMRlE2SXdZOTBLK3NEcjJYeUF0LzJ2V05laERYeVVjUHBER0hheTl4Y3dndFpFaTArNlBXRUVmQVlwMERtMmVCSUdKVDV6UVQ5NDJaTnlpaDFGMHVnbVVSS3NPRTVKMmFpUHFGaktzZjJNSUwzV1Z2M0NMRUsxbml0d080NXN5OE5qa0RzdEE4ekJSdHgraXdaYXpscFErRGpwTjQyRjA2L1pQcExZc3BOWXlRbTIrR2VPNmxaZ1pKckgrRXcxZjZUbXR4QlhMR2NncWZld25vSUpjYzRlN09CVUxFMFhxMlNibTQrcWF1Nnp4OUpYUXJYYzdDeFl6Z09qVXVvNzhwRkNGMy84MWp5bWxFZXpFV3BjN3lBWTArN0ZjSlI5MnBBN3dXZm1rbTlQWHdjN2lDaWwybG1mbHZKaXpUT1JYendwRlhHcjV1cTVRMllvTzg5aERDbCtaSi93aCtIa1pSQ243RVNxVEdNU3NCZXNMWndZZktIbEVCNGRtL3ZoZzFSSDcyT3cwK01OOG8wK2ZqaGFlVVkvZmJiRGpielBldHRRSXVFcHpNa3pZN1pJWTJGaFdyaFptVTAwOFByaCtnOHdsUUYrMklzRE9OYkFDYXRSNVVkVFpIaWM2WVNmZDJ4cnZWWlpZWFhxQkMyN1VSK3E3RDZrWHVtZmMydFpPQUdYc0ZEMDdhYUFzZ0RzZktMQ1JLdnYvVTRQdGN6dDM4V1pCc2h2RFpHbnhOVVhXSlJZTE1MeFVVNi94cVNKSXpjeTJUdHVmMzFGd1ZSck52NGxVazZwR2plNWs4aUc2RFJrWHozNlN4blZKSUEyaiIsIm1hYyI6ImViNTcwNjE0ZjRiNTA0YTQzMGJkYzMwZTZiODUxYjY0ZDUyNjBmMzQ3N2MwNzZjOWQ3ZGY3ZTQyNDJiYjRiZWIiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6Imk5aTRmVjVBM3ZIUSt2WGJmL2NUemc9PSIsInZhbHVlIjoiK2FQcXVrNFRxenRmN2lMVmJwVHphWVNtN3lESUwwbTk1cHZNbzdMbGRvd2MzUWRpTU1VbmRsS0N5RmFZYU0xNnA3ZTV2aFRyYnZqVUVVaTRDNi9nTnJMVXFWanFvYUR3dXpGS1FneGZoOVl2TGpxeGVjNHNaRGRzYUZyZUNhWlpwck9YbzVKelZMM3YvOXpGdy9LVEZUeElTcmV3dmExVXBaNWYrQVE2VWRkZmUyVFhjSWlnVVpweWJodDZXOW55RXBlbkR4dld0MVU2d1JsN0dJUXE0eE9aRm56cm1sbWdDaGt3K25rbkgzTFdNYStITnZuWS9vYm9wS3MxVTlXdnZEYkdzeEJ5Y0Q3SGx1MXlydVhCS3grWjF5eU40aFFLVUE3NElWcEN0NERJRzV5MDJiOStvQU1kR016SGNpbjJrZ2ZTaWtLYTlxSE02azBDWXFCaGh6UVBGM1lBY2RuKzZockVsRjJpaTR0WWVqOEJPVjVQQ2VXWDkybTFkbUxuelhpKzVwKzBaMW1JT2N4UGQ5SjFsVU83bGJHako2S2lWb0x2cTI5c3BKY2VrV25aY2lQelVPSWQvY3NJKzMyMiIsIm1hYyI6ImM2NTc0OWMwZTQxZTYwMTQ5YzVhYzk3OWIzYzI4OWE1ZGE4OTUzMWVhYTBkYzIxYWY3OWY2ODZmN2I3YzM5MzEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+