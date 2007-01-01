Ученики 30 калужских школ выиграли более 7 миллионов рублей в конкурсе Движения Первых

Команды юных калужан из 30 учебных заведений региона стали победителями, сумев заработать свыше семи миллионов рублей в конкурсе Движения Первых.

Об этом во вторник, 3 сентября, сообщил министр образования Калужской области Александр Аникеев.

Он предложил активистам использовать полученные гранты для создания новых школьных пространств, которые будут объединять особенности «Точек роста» и функциональность научно-технических технопарков.

- Важно, чтобы креативный подход наших школьников способствовал правильному использованию выигранных грантов, — подчеркнул министр, поздравляя всех победителей.