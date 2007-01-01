158 детей из Курской области начали учебный год в школах Малоярославецкого района
Среди них ученики разного возраста – с 1 по 11 классы, сообщил глава районной администрации Вячеслав Парфенов.
Еще 12 курских детей пошли в садики Малоярославецкого района.
А двое выпускников начали учебу в аграрном колледже.
Как отметил Вячеслав Парфенов, власти района сделают все, чтобы курским детям было удобно в нашем регионе.
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