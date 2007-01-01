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Главная Новости Образование 158 детей из Курской области начали учебный год в школах Малоярославецкого района
Образование

158 детей из Курской области начали учебный год в школах Малоярославецкого района

Среди них ученики разного возраста – с 1 по 11 классы, сообщил глава районной администрации Вячеслав Парфенов. 
Дмитрий Ивьев
09:05 сегодня
0 231
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Еще 12 курских детей пошли в садики Малоярославецкого района.

А двое выпускников начали учебу в аграрном колледже.

Как отметил Вячеслав Парфенов, власти района сделают все, чтобы курским детям было удобно в нашем регионе.

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Лента комментариев
VGA

К 1 апреля доделают?

...
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Синие мосты: почему так затянулась калужская «стройка века»
12:59 сегодня
1 1008
Неместный..

Так кто окна менял, и должен вывезти мусор. Они должны заказать контейнер для строительного мусора. А они так сэкономили. А компания вывозящая бытовой мусор не обязана вывозить, там даже в машину они не залезут, она предназначена для контейнеров.

...
Общество
Центр Калуги снова не убирают
12:56 сегодня
3 328
Shredder

Уберайте самокаты полностью с центральных улиц города, как же они бесят. А этим компаниям разорения т.к. для большинства жителей только неудобства ради понтов безмозглых малолеток.

...
Общество
В Калуге появились первые укрупненные номера на самокатах
12:38 сегодня
2 259
pandemonium

Законодательно выбрасывать большой объем таких отходов на дворовые мусорки запрещено, нарушителей могут наказать штрафом. Хозяева обязаны вызвать специализированный транспорт и перевезти такие материалы на площадки или в места переработки.

...
Общество
Центр Калуги снова не убирают
12:32 сегодня
3 328
RudeBoy

Зажрался народ.

...
Общество
Центр Калуги снова не убирают
12:19 сегодня
3 328
RudeBoy

...
Общество
В Калуге появились первые укрупненные номера на самокатах
12:14 сегодня
2 259
mrTJohn

А если отменить кредиты, то ещё и продукты подешевеют.

...
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В Калуге дешевеют квадратные метры жилья
11:59 сегодня
1 830
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Калужские школьные автобусы для детей.🤪

...
Общество
3 сентября в Калужской области запустили школьные автобусы
10:58 сегодня
3 7741
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ
...
Общество
3 сентября в Калужской области запустили школьные автобусы
10:05 сегодня
3 7741
нико

что ты несешь?

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