+27...+28 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Образование В Калужской области первый школьный звонок услышат 13 тысяч первоклашек
Новость дня Образование

В Калужской области первый школьный звонок услышат 13 тысяч первоклашек

Всего в регионе за парты сегодня, 2 сентября, сядут 122350 школьников.
Владимир Андреев
07:52 сегодня
0 555
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Подробные цифры сообщил 1 сентября губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Глава региона добавил, что за последние шесть лет в области распахнули двери 11 новых школ.

А в понедельник, 2 сентября в Калуге, в микрорайоне Байконур новая школа примет первых учеников.

- Открываем еще два «Кванториума» в новых зданиях двух школ областного центра: 6-й и 46-й, - отметил губернатор. - Всего в Калужской области сейчас восемь детских технопарков. В школах области 180 "Точек роста", 23 начнут работу в новом учебном году.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
7 оценили
43%
0%
14%
0%
29%
14%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
geroi-nashego-vremeni

Количество пришедших на праздник калужан впечатлило. Едва ли не больше, чем утром на стартах «Космического марафона».

...
Статьи, аналитика, репортажи
Нужен ли Калуге такой День города, как сейчас: обзор прошедшего праздника
11:28 сегодня
9 14112
ajax

А "Лада-калина" - не автомобиль что-ли? Почему это указано лишь у "Рено"?

...
Происшествия
В Калужской области столкнулись три автомобиля
09:59 сегодня
1 1222
mrTJohn

областной столице исполнилось 653 года

...
Статьи, аналитика, репортажи
Калуга празднует День города: что творится на улицах
07:52 сегодня
1 9390
mrTJohn

Живем все лучше и лучше!!! Если бы ещё вывести коэффициент между ценой ЖКХ, продуктовой корзины и средней зарплатой, то повышение будет значительным, но отрицательным.

...
Общество
Средняя зарплата в Калужской области повысилась до 81 348 рублей
07:50 сегодня
1 2707
Alexandr Seva

ДЯДЯ НЕ НАДО

...
Авто и транспорт
В Калуге хотят расширить улицу Тарутинскую
07:49 сегодня
3 2907
Alexandr Seva

Да чья жени или еще кто открыл бизнес по фигуркам? Кому отдали карт бланш на этих космонавтиков? Хватит уже цирк устраивать.

...
Благоустройство
В Калуге появился новый космонавтик
01:07 сегодня
1 1171
Александр Митюрников

Она наверное меньше получила. Надо ведь делиться.

...
Статьи, аналитика, репортажи
Нужен ли Калуге такой День города, как сейчас: обзор прошедшего праздника
23:00 01.09
9 14112
Александр Митюрников

Правы совершенно.

...
Статьи, аналитика, репортажи
Нужен ли Калуге такой День города, как сейчас: обзор прошедшего праздника
22:57 01.09
9 14112
Александр Митюрников

Растаскивают Родину как могут. Беда.

...
Статьи, аналитика, репортажи
Нужен ли Калуге такой День города, как сейчас: обзор прошедшего праздника
22:56 01.09
9 14112
ниссан

в точку,давно пора с........! одно вранье

...
Авто и транспорт
Площадь Победы не успели отремонтировать ко Дню города
21:30 01.09
8 3590
Афиша
Фестиваль уличного кино и концерт ко Дню города: что подготовили для калужан в ближайшие дни
Новости компаний
eyJpdiI6InNpVDJJUzRGNU9NaHB6WEV5aDFXa1E9PSIsInZhbHVlIjoiZG44VUlTZ3RadnZPK0lJcnhRbGNIeE5QNEZ1OVNPejlJbW1MQTB0ejMvYThEVVVKdlB3TDZXSjZneHprL0s4VjAwbGNJRERYTURSdWZZNE82NlRsLzFtMHdOazR5SXdDSlBOS01kNkZvVkxld1FFQWxsZUlHZFQyWEl2dDR5a3VoclR4ejBDb1hSUWtXWUFPbWtnRzBPUXluS0VtOWlmVWxEaU13WmROalB5aDIwb3gzVmNJbGovSFk2Z2NNSndoQ0U1UUhONVBNaHJ2SFNtNklZU1lUVGtMdGxUQ2Y3bDgvRWhEZGJad3c2Q2ZCZ2xJL1Uvc21aWWZBN21RMFBIZzRHWFk0SmxHMVBVdHJPclh3SDh1OHFGRGEzVUFiYTdkUXU0YzJURFV5bDY0VU5PeS9PbFE0eUtlcS96VUxXWS9ka1lEZmYvS3NJM1VaNXNYbVN0QXhBUW5SQlNiWUd2RHBqVnAvcU5HUFM5aVNpYmF0Q3RaY3dLbkpueXBJZGprYnRjWmlzcmI2MFVpN2FxaUx0ZnY3NWRNNmV3SjF4dWNYd0h0T0VmcHdYVUVGR0R2RVFHUzRIQ21EUHFvK1k2NC8zYzFIajFYQURncDdFeklBL0diSFNnM1FkZTVHSWNOSHBGcmRxZGowYXd3SzZNVzZpdENXY0VieEZvSlMyS0N1b3YzYS95ZGlpT0dPVHYvMmVYNW1rN25OK1o3TTgzSnFEaTBOQW9CVWllWk9FZWJsYzQwYkpvejhEYWRSeFljNjMzMlpHWkphdUhGM21IaVU5WHE0VXRKc3NOeFNlVnk2aTBNY3JieWFlaVRRR2dnMFpYK0kyQjJyOEtGSjMwYyIsIm1hYyI6ImE5OTZlNmZkNzIyNGU1YTFiNGMzNWRhZWUzOGI1ZDVlZTE5OGQwNTMyYTVhNDAxOGQ5ZWY1NGQxMGNmNTAyOWMiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6Iko4Z1pGNnU2UnZiWU9UNU9mSlZYQmc9PSIsInZhbHVlIjoibjNPd21nKzhOdnFTcmpnSDNZTG5IM2IzVmM2ZVpoemoyYTJwcWc3REhFTnI0QzgwbWwvY1ZXSUtPN0hBV1ZqNk5mOGFScFZRQUtFeXdxNmxjS29GMDNvZDN0U05wZEZWaTZsQW9uNTU1Z1hMRzBZQzlGYWdLRE82NDZNSmFRV2JzYzZ6NlVOcWN6NmlZdDZaMnNQSldIcEx5b25ZbFhFRExCdE8xK1F2bk95dzNBUDBFQ0J5U0JTYlpUaStGaWNudmJzd29yWHJNN2pWanl2bytSaGc4N2NhbkJSWmE4M1ZQMStrazB1ZTJiYkFQOWJyOS9VUDNETERCbjNLV0FVT2hMMGNtMXpyT2JkRFdBMWdVUVRKdmZMQ0xxQWhXS0lFZFBvR3luT2l4bTUva2JrUkZweTlOS2drZHpRUkZvcWJ6c3A1S0hsTWtJeDc3VmRoZSt3VFRKckIrcG1Hc0xuT0NuMTUrUUdmR3FqY25hblRsczFkVm5aNW56L0dZWmxaWE8wRHh4Z3RVcnRtMjlwU2hlZVd6dnBHM1piY0ZTajFqNlA4bUszZjNnMWN0NW93QmFSamtQTmRWOGtueUN3SyIsIm1hYyI6ImMzZDhkNWFkYTg2MTllYzAzMzY1OWQ2NTI5YzgyZGVhNTY2Mzk1MjhmOWZmNjQ0YmIyZmJjZDExZmZjYmZiYWUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+