В Калужской области первый школьный звонок услышат 13 тысяч первоклашек

Всего в регионе за парты сегодня, 2 сентября, сядут 122350 школьников.

Подробные цифры сообщил 1 сентября губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Глава региона добавил, что за последние шесть лет в области распахнули двери 11 новых школ.

А в понедельник, 2 сентября в Калуге, в микрорайоне Байконур новая школа примет первых учеников.

- Открываем еще два «Кванториума» в новых зданиях двух школ областного центра: 6-й и 46-й, - отметил губернатор. - Всего в Калужской области сейчас восемь детских технопарков. В школах области 180 "Точек роста", 23 начнут работу в новом учебном году.