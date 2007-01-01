В Калуге в школы и сады пойдут 65 тысяч детей
- Все учреждения готовы к приёму ребят и обеспечены учебниками, - заявил чиновник.
В этом году капремонт провели в школе №15 и гимназии №24.
В других учебных заведениях проводился частичный ремонт.
- Этот учебный год Калуга встретит с новой школой на улице Байконурской. Сегодня откроем школьный кванториум в школе №6, завтра – в школе №46, - рассказал Денисов. - Кроме того, для юных калужан в школе №43 откроется ещё один центр образования «Точка роста» естественнонаучной и технологической направленности.
Через два дня после кровопролитного Бородинского сражения армий генералов Раевского и Багратиона с неприятелем, в котором Наполеон потерял убитыми 58 тысяч солдат, и 47 генералов и марш-маневра русской армии до села Тарутина, главнокомандующий М. И. Кутузов написал письмо калужскому гражданскому губернатору П. Н. Каверину об объявлении Калужской губернии на военном положении от 28 августа 1812 г. № 118....
22-30 люди едут с работы,кто?На заводах с 4 до 12 вторые смены,да и большинство заводов, обеспечивают такси своим сотрудника в вечерние смены,ТРЦ все закрыты уже после 10,магазины подавно все до 7-8 вечера.Скорее едут на общественном едут отдыхать в центр города,и то молодь одна,ибо те кто работает,они отдыхают дома.....