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Образование

В Калуге в школы и сады пойдут 65 тысяч детей

Такие данные к новому учебному году опубликовал городской голова Дмитрий Денисов.
Дмитрий Ивьев
10:12 сегодня
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Фото: горуправа Калуги.
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- Все учреждения готовы к приёму ребят и обеспечены учебниками, - заявил чиновник.

В этом году капремонт провели в школе №15 и гимназии №24.

В других учебных заведениях проводился частичный ремонт.

- Этот учебный год Калуга встретит с новой школой на улице Байконурской. Сегодня откроем школьный кванториум в школе №6, завтра – в школе №46, - рассказал Денисов. - Кроме того, для юных калужан в школе №43 откроется ещё один центр образования «Точка роста» естественнонаучной и технологической направленности.

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