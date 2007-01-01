Восемь школ капитально отремонтируют в Калужской области
Об этом шла речь 26 августа на встрече губернатора Калужской области Владислава Шапши с премьер-министром Михаилом Мишустиным, который приезжал на форум в Калугу.
Также отмечалось, что строительство кампуса Бауманки в Пучково позволило открыть 10 новых специальностей.
Ведется работа по созданию центра ядерного образования в Обнинске.
Мишустин подчеркнул, что Калужская область уделяет внимание развитию образования на всех уровнях.
Это импотенция в области управления городским хозяйством, прикрытая старыми добрыми советскими традициями. В случае госсобственности, как при советах, это имело смысл, не важно как переставляется раб сила - с завода отправляли в колхоз или на стройку - все в итоге работали на государство. Сейчас частное предприятие путём "переговоров" заставили "взять шефство над парком", в убыток себе они делать это не будут, просто включат затраты в стоимость своей продукции и конечный потребитель заплатит рублём....