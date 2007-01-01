Восемь школ капитально отремонтируют в Калужской области

Также работы запланированы в 31 детском саду.

Об этом шла речь 26 августа на встрече губернатора Калужской области Владислава Шапши с премьер-министром Михаилом Мишустиным, который приезжал на форум в Калугу.

Также отмечалось, что строительство кампуса Бауманки в Пучково позволило открыть 10 новых специальностей.

Ведется работа по созданию центра ядерного образования в Обнинске.

Мишустин подчеркнул, что Калужская область уделяет внимание развитию образования на всех уровнях.