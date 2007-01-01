Назначен новый директор школы №5 Калуги
Им стал Кирилл Медников, сообщили 26 августа в управлении образования.
До этого он работал учителем физкультуры в гимназии №24.
Также Медников преподавал шахматы. На сайте гимназии указано, что его стаж работы – 13 лет.
Напомним, с 2021 года школу №5 возглавлял Александр Колган. Причины смены директора пока не называются.
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jajil43
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