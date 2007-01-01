Первый заместитель министра просвещения приехал на форум в Калугу
Инициативы участников возьмет в работу комиссия Госсовета по направлению «Кадры», которую возглавляет калужский губернатор.
Один из основных вопросов – проблема дефицита кадров.
В Калужской области каждый год появляется 200-250 бюджетных мест на обучение рабочим специальностям. С нынешнего года начали готовить специалистов бумажной промышленности.
В первом в стране федеральном технопарке профобразования в Калуге повысили свою квалификацию более 1500 преподавателей.
В Светлогорске можно поправить здоровье в местных санаториях и пансионатах. Жильё, еда и развлечения здесь доступны по цене. Однако стоит учесть, что короткий курортный сезон и прохладная морская вода делают этот город менее подходящим для пляжного отдыха. Здесь чистый воздух, сосновые леса, прекрасный морской променад, интересные памятники и колоритные фахверковые дома....