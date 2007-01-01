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Образование

Первый заместитель министра просвещения приехал на форум в Калугу

Александр Бугаев вместе с губернатором Владиславом Шапшой открыли Форум среднего профобразования.
Дмитрий Ивьев
14:17 сегодня
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Инициативы участников возьмет в работу комиссия Госсовета по направлению «Кадры», которую возглавляет калужский губернатор.

Один из основных вопросов – проблема дефицита кадров. 

В Калужской области каждый год появляется 200-250 бюджетных мест на обучение рабочим специальностям. С нынешнего года начали готовить специалистов бумажной промышленности.

В первом в стране федеральном технопарке профобразования в Калуге повысили свою квалификацию более 1500 преподавателей.

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