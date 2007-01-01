В Калуге начинается форум среднего профессионального образования
На мероприятие под названием «Создаем будущее своими руками» съедутся участники со всей страны, рассказал 26 августа глава министерства образования и науки региона Александр Аникеев.
Пленарное заседание состоится в ИКЦ. В нем примут участие представители Минпросвещения России.
Как отметили в правительстве области, 60% калужских выпускников девятых классов выбирают среднее профессиональное образование. В сентябре прошлого года открыт Федеральный технопарк профобразования.
В Светлогорске можно поправить здоровье в местных санаториях и пансионатах. Жильё, еда и развлечения здесь доступны по цене. Однако стоит учесть, что короткий курортный сезон и прохладная морская вода делают этот город менее подходящим для пляжного отдыха. Здесь чистый воздух, сосновые леса, прекрасный морской променад, интересные памятники и колоритные фахверковые дома....