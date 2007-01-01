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Образование

В Калуге начинается форум среднего профессионального образования

Дмитрий Ивьев
13:13 сегодня
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На мероприятие под названием «Создаем будущее своими руками» съедутся участники со всей страны, рассказал 26 августа глава министерства образования и науки региона Александр Аникеев. 

Пленарное заседание состоится в ИКЦ. В нем примут участие представители Минпросвещения России.

 

Как отметили в правительстве области, 60% калужских выпускников девятых классов выбирают среднее профессиональное образование. В сентябре прошлого года открыт Федеральный технопарк профобразования.

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