В Калуге отремонтирована столовая 13-й школы

Компания, занимающая питанием калужских школьников, за счёт собственных средств привела в порядок пищеблок школы № 13.

Проведены масштабные ремонтные работы: выровнен пол, уложена новая плитка, заменены оконные блоки, отремонтирован потолок, откосы и стены. Инженерные коммуникации убраны в короба. В результате перепланировки удалось увеличить количество посадочных мест, удобнее разместить умывальники, расширить буфет. Также была приобретена новая мебель.

Итоги ремонта оценили Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и первый заместитель Городского Головы Александр Серяков.

- Школа была построена в 1972 году, пищеблок уже не отвечал современным требованиям. Результат капитального ремонта впечатляет, работы выполнены качественно, применено несколько интересных дизайнерских и проектировочных решений, получилось удобно и эстетично. Выражаю благодарность инвестору и администрации школы за плодотворную совместную работу, – отметил Юрий Моисеев.