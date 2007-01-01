В Калуге отремонтирована столовая 13-й школы
Проведены масштабные ремонтные работы: выровнен пол, уложена новая плитка, заменены оконные блоки, отремонтирован потолок, откосы и стены. Инженерные коммуникации убраны в короба. В результате перепланировки удалось увеличить количество посадочных мест, удобнее разместить умывальники, расширить буфет. Также была приобретена новая мебель.
Итоги ремонта оценили Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и первый заместитель Городского Головы Александр Серяков.
- Школа была построена в 1972 году, пищеблок уже не отвечал современным требованиям. Результат капитального ремонта впечатляет, работы выполнены качественно, применено несколько интересных дизайнерских и проектировочных решений, получилось удобно и эстетично. Выражаю благодарность инвестору и администрации школы за плодотворную совместную работу, – отметил Юрий Моисеев.
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