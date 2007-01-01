Губернатор поздравил жителей Калужской области с Днем Государственного флага России

День Государственного флага — бело-сине-красного триколора — в России ежегодно отмечают 22 августа. К жителям нашего региона с поздравлением обратился губернатор Владислав Шапша.

В своем телеграм-канале он написал, что флаг является символом верности традициям, уважения к истории и единства людей. Шапша призвал жителей региона посетить мероприятия, приуроченные к празднику.

Также губернатор отметил, что гордость за нашу великую страну живет в сердце каждого из нас - Сил, согласия и сплоченности нашему народу. Вместе мы все преодолеем, - подытожил Владислав Шапша.