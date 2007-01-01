Губернатор поздравил жителей Калужской области с Днем Государственного флага России
День Государственного флага — бело-сине-красного триколора — в России ежегодно отмечают 22 августа. К жителям нашего региона с поздравлением обратился губернатор Владислав Шапша.
В своем телеграм-канале он написал, что флаг является символом верности традициям, уважения к истории и единства людей. Шапша призвал жителей региона посетить мероприятия, приуроченные к празднику.
Также губернатор отметил, что гордость за нашу великую страну живет в сердце каждого из нас - Сил, согласия и сплоченности нашему народу. Вместе мы все преодолеем, - подытожил Владислав Шапша.
Не экономят топливо и ресурс техники, потому что отсутствует учёт его расходами все издержки с лихвой покрываются удорожанием проезда для населения. Вот и вся логика. А про охлаждение коробок передач на стоянке работой двигателя - просто бред некомпетентности и навешивание лапши на уши обывателя. Маргиналами они нас называют, продвинутые Либеро демократы....
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