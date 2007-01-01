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Новость дня Образование

В Калужской области школьники сами спроектировали свой спортзал

В Спас-Деменском районе завершили реконструкцию школьного спортзала по проекту учеников этого учебного заведения.
Владимир Андреев
09:43 сегодня
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- Дети сами разработали дизайн-проект, изготовили макеты, а строители постарались воплотить все это в жизнь, - рассказали во вторник, 20 августа, в администрации Спас-Деменского района.

Сегодня реконструкция и ремонт спортивного зала в школе №1 Спас-Деменска завершены. Строители отремонтировали кровлю, потолок и пол.

Участие самих школьников в обновлении спортзала стало возможно благодаря проекту «Школьная инициатива», который реализуется на территории Калужской области.

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