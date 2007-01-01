В Калужской области школьники сами спроектировали свой спортзал
- Дети сами разработали дизайн-проект, изготовили макеты, а строители постарались воплотить все это в жизнь, - рассказали во вторник, 20 августа, в администрации Спас-Деменского района.
Сегодня реконструкция и ремонт спортивного зала в школе №1 Спас-Деменска завершены. Строители отремонтировали кровлю, потолок и пол.
Участие самих школьников в обновлении спортзала стало возможно благодаря проекту «Школьная инициатива», который реализуется на территории Калужской области.
Жители многострадальной трехэтажки на прошлой неделе услышали грохот и визг «болгарок» у себя в подъезде. Выйдя в коридор, изумленные калужане увидели, как несколько мужичков споро срезают батареи отопления и перила в подъезде. Металлические конструкции и тяжелые секции отопления они быстренько грузили в подъехавший грузовичок....