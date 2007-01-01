Капитальный ремонт школ подходит к концу в шести районах Калужской области

Об обновлении зданий сообщили в Минобре Калужской области.

Работы подходят к концу в Жуковском, Козельском, Ульяновском, Хвастовичском, Дзержинском районах. В областном центре 1 сентября откроют новый корпус школы №29 в микрорайоне Байконур. Ремонт проходит в рамках национального проекта нацпроекта «Образование» и федеральной программы капитальных ремонтов «Модернизация школьных систем образования».

С 1 сентября в школах появится предмет «Основы безопасности и защиты Родины». Ученики некоторых школ будут изучать работу с беспилотными авиационными системами.

Также с начала учебного года советники директоров начнут получать ежемесячную федеральную выплату в размере пяти тысяч рублей.