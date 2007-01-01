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Образование

Капитальный ремонт школ подходит к концу в шести районах Калужской области

Об обновлении зданий сообщили в Минобре Калужской области.
Софья Фирсова
15:08 сегодня
0 232
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Работы подходят к концу в Жуковском, Козельском, Ульяновском, Хвастовичском, Дзержинском районах. В областном центре 1 сентября откроют новый корпус школы №29 в микрорайоне Байконур. Ремонт проходит в рамках национального проекта нацпроекта «Образование» и федеральной программы капитальных ремонтов «Модернизация школьных систем образования».

С 1 сентября в школах появится предмет «Основы безопасности и защиты Родины». Ученики некоторых школ будут изучать работу с беспилотными авиационными системами.

Также с начала учебного года советники директоров начнут получать ежемесячную федеральную выплату в размере пяти тысяч рублей.

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Лента комментариев
Софья Фирсова

Вот вам еще, для развития кругозора: https://gramota.ru/poisk?query=эвакуировали&mode=spravka. Будьте добрее и читайте занимательные лингвистические статьи, очень интересное занятие. Точно полезнее, чем выливать свой негатив в комментариях.

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Софья Фирсова

Да, посмотрите примеры употребления этого слова.

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maks17

Уже поменялась интонация...ПОСТАРАЮТСЯ - значит не успеют,однозначно

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10:26 сегодня
1 1187
ILR

Софья продолжайте и дальше коверкать русский язык - чем больше таких (типа такого "В Калуге поймали палившего по окнам дома стрелка") заголовков, тем больше просмотров же по-Вашему. То ли ещё будет...😭

...
Происшествия
В Калуге эвакуировали здание железнодорожного вокзала
09:43 сегодня
7 2237
shurup

Т.е. по-вашему, эта ссылка объясняет как можно эвакуировать здание вокзала?

...
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07:57 сегодня
7 2237
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Бывало и похуже.

...
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В Калуге эвакуировали здание железнодорожного вокзала
06:12 сегодня
7 2237
RudeBoy

А на маяковке около "компота" когда машина горела, и почему информации нет?

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Здравствуйте! Для сведения: https://gramota.ru/poisk?query=эвакуировать&mode=slovari

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