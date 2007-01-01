В калужские колледжи подали около девяти тысяч заявок на обучение

В учебных организациях среднего профессионального образования подошла к концу приемная комиссия. Почти девять тысяч выпускников решили поступать в техникумы и колледжи. Об этом информирует пресс-служба правительства Калужской области.

Всего в области 35 организаций СПО. 18 из них входят в структуру министерства образования и науки. Всего они могут принять 4 555 абитуриентов.

Количество претендентов на обучение по проекту «Профессионалитет» - 400 человек на 250 бюджетных мест.

Списки поступивших опубликуют во второй половине августа. Если останутся свободные места на «бюджет», то прием на такие специальности продлят до 25 ноября.