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Образование

В калужские колледжи подали около девяти тысяч заявок на обучение

Софья Фирсова
14:40 сегодня
0 299
Читайте KP40.RU:

В учебных организациях среднего профессионального образования подошла к концу приемная комиссия. Почти девять тысяч выпускников решили поступать в техникумы и колледжи. Об этом информирует пресс-служба правительства Калужской области.

Всего в области 35 организаций СПО. 18 из них входят в структуру министерства образования и науки. Всего они могут принять 4 555 абитуриентов.

Количество претендентов на обучение по проекту «Профессионалитет» - 400 человек на 250 бюджетных мест.

Списки поступивших опубликуют во второй половине августа. Если останутся свободные места на «бюджет», то прием на такие специальности продлят до 25 ноября.

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Лента комментариев
Софья Фирсова

Вот вам еще, для развития кругозора: https://gramota.ru/poisk?query=эвакуировали&mode=spravka. Будьте добрее и читайте занимательные лингвистические статьи, очень интересное занятие. Точно полезнее, чем выливать свой негатив в комментариях.

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Да, посмотрите примеры употребления этого слова.

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maks17

Уже поменялась интонация...ПОСТАРАЮТСЯ - значит не успеют,однозначно

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10:26 сегодня
1 1187
ILR

Софья продолжайте и дальше коверкать русский язык - чем больше таких (типа такого "В Калуге поймали палившего по окнам дома стрелка") заголовков, тем больше просмотров же по-Вашему. То ли ещё будет...😭

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shurup

Т.е. по-вашему, эта ссылка объясняет как можно эвакуировать здание вокзала?

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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Бывало и похуже.

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RudeBoy

А на маяковке около "компота" когда машина горела, и почему информации нет?

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Здравствуйте! Для сведения: https://gramota.ru/poisk?query=эвакуировать&mode=slovari

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