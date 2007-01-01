В Калуге подошла к концу межрегиональная ИТ-смена

Об итогах образовательной программы, которая проходила с 1 по 14 августа, рассказали в Центре одаренных детей Калужской области.

Об итогах образовательной программы, которая проходила с 1 по 14 августа, рассказали в Центре одаренных детей Калужской области.

Две недели 200 школьников из Калужской, Херсоноской, Запорожскойи Белгородской областей, а также ДНР и ЛНР изучали современные технологии, занимались программированием, разрабатывали игры, беспилотные системы, виртуальную реальность и многое другое. Дети посещали экскурсии, занимались спортом и обучались с ведущими экспертами ИТ-отрасли. Самым ярким и ответственным моментом стал Акселератор проектов.

Дети оформили свои ИТ-идеи в проекты. На защиту представили 59 проектов по 10 разным направлениям. Авторов лучших работ наградил министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев.

- Вам здесь удалось получить новые знания, встретить новых друзей. И вы, участники из других регионов, все вернетесь в наш регион, чтобы поступить в наши ВУЗы, мы вас ждём, -отметил Аникеев.

Мероприятие проходит по инициативе губернатора Калужской области Владислава Шапши.