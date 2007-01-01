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Образование

В Калуге подошла к концу межрегиональная ИТ-смена

Об итогах образовательной программы, которая проходила с 1 по 14 августа, рассказали в Центре одаренных детей Калужской области.
Софья Фирсова
10:32 сегодня
0 226
Пресс-служба правительства Калужской области
Читайте KP40.RU:

Об итогах образовательной программы, которая проходила с 1 по 14 августа, рассказали в Центре одаренных детей Калужской области.

Две недели 200 школьников из Калужской, Херсоноской, Запорожскойи Белгородской областей, а также ДНР и ЛНР изучали современные технологии, занимались программированием, разрабатывали игры, беспилотные системы, виртуальную реальность и многое другое. Дети посещали экскурсии, занимались спортом и обучались с ведущими экспертами ИТ-отрасли. Самым ярким и ответственным моментом стал Акселератор проектов.

Дети оформили свои ИТ-идеи в проекты. На защиту представили 59 проектов по 10 разным направлениям. Авторов лучших работ наградил министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев.

- Вам здесь удалось получить новые знания, встретить новых друзей. И вы, участники из других регионов, все вернетесь в наш регион, чтобы поступить в наши ВУЗы, мы вас ждём, -отметил Аникеев.

Мероприятие проходит по инициативе губернатора Калужской области Владислава Шапши.

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Лента комментариев
Софья Фирсова

Вот вам еще, для развития кругозора: https://gramota.ru/poisk?query=эвакуировали&mode=spravka. Будьте добрее и читайте занимательные лингвистические статьи, очень интересное занятие. Точно полезнее, чем выливать свой негатив в комментариях.

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В Калуге эвакуировали здание железнодорожного вокзала
11:17 сегодня
7 2070
Софья Фирсова

Да, посмотрите примеры употребления этого слова.

...
Происшествия
В Калуге эвакуировали здание железнодорожного вокзала
10:57 сегодня
7 2070
maks17

Уже поменялась интонация...ПОСТАРАЮТСЯ - значит не успеют,однозначно

...
Авто и транспорт
Синие мосты постараются открыть к концу августа
10:26 сегодня
1 876
ILR

Софья продолжайте и дальше коверкать русский язык - чем больше таких (типа такого "В Калуге поймали палившего по окнам дома стрелка") заголовков, тем больше просмотров же по-Вашему. То ли ещё будет...😭

...
Происшествия
В Калуге эвакуировали здание железнодорожного вокзала
09:43 сегодня
7 2070
shurup

Т.е. по-вашему, эта ссылка объясняет как можно эвакуировать здание вокзала?

...
Происшествия
В Калуге эвакуировали здание железнодорожного вокзала
07:57 сегодня
7 2070
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Бывало и похуже.

...
Происшествия
В Калуге эвакуировали здание железнодорожного вокзала
06:12 сегодня
7 2070
RudeBoy

А на маяковке около "компота" когда машина горела, и почему информации нет?

...
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06:08 сегодня
1 838
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

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05:51 сегодня
2 826
Софья Фирсова

Здравствуйте! Для сведения: https://gramota.ru/poisk?query=эвакуировать&mode=slovari

...
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В Калуге эвакуировали здание железнодорожного вокзала
02:12 сегодня
7 2070
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