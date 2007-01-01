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Образование

С 12 по 16 августа в России проходит неделя приёмов граждан по вопросам образования

В региональном Штабе общественной поддержки партии «Единая Россия» приём провели секретарь местного отделения партии, Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и депутат Гордумы Эльвира Капитонова.
Софья Фирсова
14:07 сегодня
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Калужан беспокоит, что в детских садах недостаточно воспитателей, зачастую работникам дошкольных учреждений приходится работать на две ставки.  

- Проблема нехватки кадров есть. Для ее решения мы работаем в тесном контакте с Калужским государственным университетом и Калужским педагогическим колледжем, готовы проводить переподготовку кандидатов, не имеющих профильного педагогического образования. Вопрос прорабатывается управлением образования и региональным министерством, – отметила Эльвира Капитонова.  

Жители «Комфорт Парка» обратились по вопросу строительства в микрорайоне новой школы. Строительство здания на 850 мест началось в декабре 2023 года, но темпы работ жителей не устраивают.

- Вопрос находится на контроле у руководства города, строительство школы обязательно будет доведено до конца, – подчеркнул Юрий Моисеев.    

В ходе приёма были затронуты вопросы ремонта детсада «Росинка» и асфальтирования территории детсада «Малинка».  Зданию детского сада «Росинка» уже 55 лет, требуется замена окон и ремонт системы отопления. В детском саду «Малинка» в этом году проведён ремонт кровли, но асфальтовое покрытие прилегающей территории находится в удручающем состоянии. Проблема характерна для большинства старых дошкольных учреждений, часто покрытие повреждают мусоровозы.  

- Ежегодно депутаты Гордумы выделяют средства на ремонт школ и дошкольных учреждений. Программа действует уже 9 лет, за это время отремонтировано множество детсадов на сумму 180 миллионов рублей. В первую очередь средства выделяются на образовательные учреждения, ремонт которым необходим в приоритетном порядке, для предотвращения аварийных ситуаций, – прокомментировал Юрий Моисеев.  

Что касается асфальтирования территории старых детских садов, этот вопрос будет рассмотрен и по возможности включен в проект работ в последующие годы.  

Жители микрорайона «Кошелев» поинтересовались планами развития социальной инфраструктуры этой территории. Здесь идёт интенсивное жилищное строительство, близлежащие школы и детсады очень быстро заполняются.

- Этот вопрос обсуждается на уровне Городского Головы и управления образования, прорабатывается участие в федеральных программах, что позволит возводить социальные объекты на условиях софинансирования, – пояснил Юрий Моисеев.

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Лента комментариев
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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

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ajax

Это такой стиль автора! Софья часто игнорирует смысл, лишь бы...

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Александр KU

Может эти технологии уже перейдут в сферу центрального отопления (например чтобы когда холодно - топят, не холодно - не топят) - корректировкой мощности отопления исходя из погодных условий. Скоро будет выгоднее топить дровами, чем пользоваться услугами центрального отопления.

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12:15 сегодня
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colorkaluga

Вот отличная информативность! Где рынок? Какой рынок? Что за палатки??? Правильно, надо "на всякий случай" написать так, чтоб никого из ответственных лиц не подставить...

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«ИИ взяток не берет»

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дядя саша 1

Возместит из своего кармана или из бюджета?

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shurup

Хотелось бы увидеть план местности, чтобы понимать где пройдёт дорога.

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best85

Какая тебе разница? У человека горе,посочувствовать надо. Может он охотничий билет до судимости получал и оружие хранит правильно,и использует по назначению.

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Mubuca

Как можно упустить победу проигрывая два ноль?

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