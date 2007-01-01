С 12 по 16 августа в России проходит неделя приёмов граждан по вопросам образования

В региональном Штабе общественной поддержки партии «Единая Россия» приём провели секретарь местного отделения партии, Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и депутат Гордумы Эльвира Капитонова.

Калужан беспокоит, что в детских садах недостаточно воспитателей, зачастую работникам дошкольных учреждений приходится работать на две ставки.

- Проблема нехватки кадров есть. Для ее решения мы работаем в тесном контакте с Калужским государственным университетом и Калужским педагогическим колледжем, готовы проводить переподготовку кандидатов, не имеющих профильного педагогического образования. Вопрос прорабатывается управлением образования и региональным министерством, – отметила Эльвира Капитонова.

Жители «Комфорт Парка» обратились по вопросу строительства в микрорайоне новой школы. Строительство здания на 850 мест началось в декабре 2023 года, но темпы работ жителей не устраивают.

- Вопрос находится на контроле у руководства города, строительство школы обязательно будет доведено до конца, – подчеркнул Юрий Моисеев.

В ходе приёма были затронуты вопросы ремонта детсада «Росинка» и асфальтирования территории детсада «Малинка». Зданию детского сада «Росинка» уже 55 лет, требуется замена окон и ремонт системы отопления. В детском саду «Малинка» в этом году проведён ремонт кровли, но асфальтовое покрытие прилегающей территории находится в удручающем состоянии. Проблема характерна для большинства старых дошкольных учреждений, часто покрытие повреждают мусоровозы.

- Ежегодно депутаты Гордумы выделяют средства на ремонт школ и дошкольных учреждений. Программа действует уже 9 лет, за это время отремонтировано множество детсадов на сумму 180 миллионов рублей. В первую очередь средства выделяются на образовательные учреждения, ремонт которым необходим в приоритетном порядке, для предотвращения аварийных ситуаций, – прокомментировал Юрий Моисеев.

Что касается асфальтирования территории старых детских садов, этот вопрос будет рассмотрен и по возможности включен в проект работ в последующие годы.

Жители микрорайона «Кошелев» поинтересовались планами развития социальной инфраструктуры этой территории. Здесь идёт интенсивное жилищное строительство, близлежащие школы и детсады очень быстро заполняются.

- Этот вопрос обсуждается на уровне Городского Головы и управления образования, прорабатывается участие в федеральных программах, что позволит возводить социальные объекты на условиях софинансирования, – пояснил Юрий Моисеев.