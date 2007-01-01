Губернатор потребовал закончить строительство дороги у калужской школы до 1 сентября

Речь идет о школе в микрорайоне Байконур. Во вторник, 13 августа, глава региона осмотрел ход работ по строительству новой школы.

Сейчас в здании учебного заведения идут пуско-наладочные работы, производится монтаж оборудования.

Школа откроется 1 сентября и будет иметь инженерно-техническую направленность. Она состоит из девяти учебных блоков разной этажности. Учиться в ней будут 1125 школьников.

Для них подготовлено 52 класса, актовый и спортивный залы, школьный стадион, комфортабельная столовая, библиотека. Кроме этого, в школе предусмотрено обучение в группах продленного дня. Для ребят готовы лаборатории и студии.

- Поручил городской управе после завершения всех работ благоустроить территорию вокруг школы, - заявил после осмотра губернатор Калужской области Владислав Шапша. - Отдельное поручение касается подъездной дороги к школе. Потребовал от подрядчика завершить первый этап к началу учебного года. А до конца сентября полностью закончить дорогу. Это важно. Чтобы не создавать людям неудобств.