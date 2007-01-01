В Калужской области создадут аграрные классы

Всего в стране планируют открыть 18 тысяч таких классов.

Несколько учебных учреждений в регионе подписали соглашение о создании профильных классов с ведущими работодателями-партнерами. Об этом сообщили в Минсельхозе Калужской области.

В аграрных классах будет углубленное изучение ряда профильных предметов. Такой подход поможет детям выбрать профессию еще в школьные годы.

Классы создают по инициативе Минсельхоза. Их оборудуют в школах, которые находятся в сельских территориях.