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Образование

В Калужской области создадут аграрные классы

Всего в стране планируют открыть 18 тысяч таких классов.
Софья Фирсова
15:16 сегодня
0 354
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Несколько учебных учреждений в регионе подписали соглашение о создании профильных классов с ведущими работодателями-партнерами. Об этом сообщили в Минсельхозе Калужской области.

В аграрных классах будет углубленное изучение ряда профильных предметов. Такой подход поможет детям выбрать профессию еще в школьные годы.

Классы создают по инициативе Минсельхоза. Их оборудуют в школах, которые находятся в сельских территориях.  

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Лента комментариев
Софья Фирсова

Добрый день! Мы каждый день занимаемся рассылкой подобных обращений по различным инстанциям. Вы правильно отметили, что проблеме много лет, но концов пока найти никто не может. Со своей стороны мы можем периодически освещать проблему и пытаться найти ее решение.

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