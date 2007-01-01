Совет губернатора помог школьнице из Калужской области получить целевое направление в «Сеченовку»

Ей удалось успешно сдать экзамены и исполнить свою мечту.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша пообщался с выпускницей Кондровской школы Полиной Селиной, которая смогла поступить в Сеченовский университет. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

Владислав Шапша познакомился с золотой медалисткой в 2023 году. Тогда она поделилась с главой региона своей большой мечтой – стать врачом. Губернатор пообещал помочь девочке, после чего дал указание коллегам из министерства образования помочь талантливой школьнице оформить документы на целевое направление.

- Полина набрала высокие баллы на ЕГЭ. Успешно прошла конкурсный отбор среди целевиков, и теперь она студентка Сеченовского университета. Для работы выбрала Клиническую больницу № 8 в Обнинске Учись хорошо, Полина. Ждем тебя в регионе, - отметил Владислав Шапша.