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Образование

Совет губернатора помог школьнице из Калужской области получить целевое направление в «Сеченовку»

Ей удалось успешно сдать экзамены и исполнить свою мечту.
Софья Фирсова
14:55 сегодня
0 417
Пресс-служба Правительства Калужской области
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Губернатор Калужской области Владислав Шапша пообщался с выпускницей Кондровской школы Полиной Селиной, которая смогла поступить в Сеченовский университет. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

Владислав Шапша познакомился с золотой медалисткой в 2023 году. Тогда она поделилась с главой региона своей большой мечтой – стать врачом. Губернатор пообещал помочь девочке, после чего дал указание коллегам из министерства образования помочь талантливой школьнице оформить документы на целевое направление.

- Полина набрала высокие баллы на ЕГЭ. Успешно прошла конкурсный отбор среди целевиков, и теперь она студентка Сеченовского университета. Для работы выбрала Клиническую больницу № 8 в Обнинске Учись хорошо, Полина. Ждем тебя в регионе, - отметил Владислав Шапша.

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Лента комментариев
Софья Фирсова

Добрый день! Мы каждый день занимаемся рассылкой подобных обращений по различным инстанциям. Вы правильно отметили, что проблеме много лет, но концов пока найти никто не может. Со своей стороны мы можем периодически освещать проблему и пытаться найти ее решение.

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