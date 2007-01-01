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Образование

В Калужской области будут соревноваться школьные лесничества

Как сообщила 8 августа, в четверг, пресс-служба областного правительства, конкурс пройдет на территории Юхнова
Михаил Тырин
15:40 сегодня
0 125
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Соревнование начнется 6 сентября и будет состоять из 11 практических этапов. Командам школьных лесничеств предстоит определять типы деревьев и их состояние, отвечать на вопросы о животном мире, называть наименования специальной техники и инструментария и многое другое.  

Лучшие из лучших получат дипломы победителей, кроме того, для них предусмотрены подарочные сертификаты.

Прием заявок на участие в конкурсе продолжится до 20 августа. Оформить их можно по адресу priroda@adm.kaluga.ru

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Лента комментариев
komyagin

[АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ зайдите в Википедию, что-ли. Или на пересдачу экзаменов. Или копировать с правками научитесь. Даже не знаю .... 2024-1949 =75. Ну или скромнее подписывайтесь под комментарием о правящем архиерее. ](https://www.kp40.ru/user/ext11959)

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14:14 07.08
4 5870
Василёк

это типа все прочитавшие - приглашены ?

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ну если вы не тот, кем я представился и эпитет действительно правдив - то пояснение не составило бы труда.

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РодомИзСССР

Когда в Калуге сделают дороги?Здесь тоже люди живут.

...
Авто и транспорт
В Калужской области продолжается ремонт дорог по нацпроекту «БКД»
08:21 07.08
1 891
VGA

скоро вас ждет приятный сюрприз в части комментариев.

...
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Калужский портал KP40 полностью обновился впервые за 10 лет
20:17 06.08
42 11983
VGA

А кто слышал про КТФ до этой новости? Я первый раз узнал.

...
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Дорожные камеры зафиксировали за неделю 84 790 нарушений
19:40 06.08
2 1051
Афиша
Музыка нас связала: куда сходить калужанам в ближайшие дни
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