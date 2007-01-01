В Калужской области будут соревноваться школьные лесничества

Как сообщила 8 августа, в четверг, пресс-служба областного правительства, конкурс пройдет на территории Юхнова

Соревнование начнется 6 сентября и будет состоять из 11 практических этапов. Командам школьных лесничеств предстоит определять типы деревьев и их состояние, отвечать на вопросы о животном мире, называть наименования специальной техники и инструментария и многое другое.

Лучшие из лучших получат дипломы победителей, кроме того, для них предусмотрены подарочные сертификаты.

Прием заявок на участие в конкурсе продолжится до 20 августа. Оформить их можно по адресу priroda@adm.kaluga.ru