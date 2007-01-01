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Образование

Педагог из Калуги уехала работать в одну из самых закрытых стран мира

Анастасия Астахова, учительница из калужской школы № 45, отправилась преподавать в Северную Корею.
Владимир Андреев
07:49 сегодня
0 1602
Министерство образования и науки Калужской области.
Читайте KP40.RU:

Министр образования и науки Калужской области проводил педагога и пожелал ей активного профессионального роста.

В среду, 7 августа, об этом сообщило министерство образования региона.

Анастасия до отъезда в Северную Корею около семи лет учила английскому языку русских детей. Кстати, она была инициатором открытия в школе музея «Путь СВОих», который получил признание в России.

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Лента комментариев
komyagin

[АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ зайдите в Википедию, что-ли. Или на пересдачу экзаменов. Или копировать с правками научитесь. Даже не знаю .... 2024-1949 =75. Ну или скромнее подписывайтесь под комментарием о правящем архиерее. ](https://www.kp40.ru/user/ext11959)

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