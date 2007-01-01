Педагог из Калуги уехала работать в одну из самых закрытых стран мира

Анастасия Астахова, учительница из калужской школы № 45, отправилась преподавать в Северную Корею.

Министр образования и науки Калужской области проводил педагога и пожелал ей активного профессионального роста.

В среду, 7 августа, об этом сообщило министерство образования региона.

Анастасия до отъезда в Северную Корею около семи лет учила английскому языку русских детей. Кстати, она была инициатором открытия в школе музея «Путь СВОих», который получил признание в России.